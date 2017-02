El triste recuerdo de Bruno Mars sobre su infancia

El exitoso cantante Bruno Mars es el favorito de millones de personas y su popularidad aumenta día a día gracias a su gran potencial y su indiscutido talento. Sin embargo, llegar a la cresta de la fama no ha sido nada fácil para él. Como todos sabemos, tiene un origen humilde y ha sorteado muchos infortunios en su vida.

En diálogo con el programa 60 Minutes, el cantante contó cómo fue su infancia en Hawaii. Entre otras cosas, Bruno contó que cuando era chico vivía en una austera construcción en medio de Paradise Park, un zoológico de aves. En dicha vivienda, no contaban con servicios sanitarios y cuando necesitaban usar el baño, debían cruzar todo el parque hasta otra construcción donde sí había. Allí permanecieron hasta que el lugar cerró, y debieron buscar otro espacio para vivir.

En ese complicado período, Bruno recordó que tanto él como su hermano y su padre dormían en lugares como las azoteas de los edificios y hasta incluso en el asiento trasero de un viejo vehículo. “Mi padre era el rey a la hora de encontrar esos escondrijos para que nos quedáramos, aunque fuese sitios en los que evidentemente no deberíamos estar”, contó el cantante en un adelanto de la emisión del programa. Pese a los malos momentos que vivió, Bruno asegura que le han servido para fortalecerse y crecer.

“Lo teníamos todo, nos teníamos los unos a los otros. Nunca sentimos que nuestra situación fuera el fin del mundo. Más bien nos decíamos: ‘Bueno, no tenemos electricidad, pero no pasa nada, es solo algo temporal. Ya se nos ocurrirá qué hacer’. Puede que esa sea la razón por la que ahora tengo esta mentalidad en lo que respecta a la música. Sé que siempre me las voy a arreglar, solo necesito algo de tiempo”, sintetizó Bruno.