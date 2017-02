Una niña de siete años le pidió trabajo al CEO de Google y recibió una sorprendente respuesta

Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Yo voy a nadar los sábados y los martes. Mi padre me dijo que podría sentarme en los sofás, deslizarme por los toboganes y montarme en karts mientras trabajo en Google. Me gustan también los ordenadores, tengo una tablet y juego con ella. Mi padre me dio un juego en el que tengo que mover un robot de arriba a abajo. Me dijo que sería bueno para mí aprender sobre ordenadores.