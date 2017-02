El aumento de las jubilaciones será del 12,96% en marzo

Atrás quedó la intención del Gobierno de aplicar cambios en la manera de calcular el porcentaje de movilidad de las jubilaciones y pensiones que están a cargo de la Anses. Y así, el aumento de los haberes a partir de marzo, que iba a ser del 12,65% según lo anunciado anteayer por la tarde, se transformó en una suba del 12,96%. En la edición de ayer, LA NACION había anticipado que ése iba a ser el nivel de incremento en el caso de que Mauricio Macri decidiera dar marcha atrás con la modificación prevista, lo que finalmente ocurrió. En la Anses afirmaron ayer que ya se ajustaron las liquidaciones de los haberes de marzo, por lo que se cobrará lo correspondiente.

A partir del mes próximo, entonces, el haber mensual mínimo pasará de $ 5661 a $ 6394 y el máximo se elevará de $ 41.474 a $ 46.849. Además de todas las jubilaciones, subirán en igual porcentaje las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, una prestación para personas de 65 años o más que no tienen la cantidad suficiente de aportes para jubilarse (o directamente no tienen aportes). Esta última prestación aumentará a $ 5115.

La aplicación de un ajuste de las jubilaciones mayor al que había anunciado la Anses le significará al Estado un costo fiscal más alto. El ente había calculado que dicho costo sería de $ 119.218 millones. Con el nuevo ajuste, el gasto en las prestaciones aumentará en $ 122.140 millones. Parte del costo que el aumento de las prestaciones se compensará con otro de los efectos que tiene la ley de movilidad: la suba de los aportes de los autónomos, también del 12,96%, y del salario máximo para hacer el cálculo de los aportes a la jubilación (11% de la remuneración), la obra social (3%) y el PAMI (3%). La remuneración tope para calcular esos descuentos será de $ 72.288,75.

Desde este año, el mecanismo de movilidad impactará también en el impuesto a las ganancias que pagan los jubilados de mayores ingresos. Esto es porque la ley que en diciembre pasado modificó el esquema de ese tributo dispuso que lo paguen los pasivos que reciben un ingreso mayor a seis jubilaciones mínimas. Desde marzo, esa base será de $ 38.368.

Hay, de todas maneras, excepciones a esa regla: no alcanza a los jubilados que, por su patrimonio, estén alcanzados por el impuesto a los bienes personales (salvo que la obligación de pagar esa carga surja sólo de la tenencia de vivienda). Para quienes queden fuera de esa base imponible especial, se aplica el mismo mínimo no imponible que para asalariados ($ 23.185 mensuales netos si no hay deducciones por familia ni de nigún tipo).

Tal como lo dispone la ley, el porcentaje de movilidad también se aplicará al monto de la Asignación Universal por Hijo, que se elevará de $ 1103 a $ 1246. Ese será también el importe del beneficio que recibirán por sus hijos los monotributistas y los asalariados de menores ingresos. En el primer caso, cobrarán esa cifra los contribuyentes que están ubicados en las categorías A, B, C y D. Luego, los importes se reducen a $ 838 (categoría E), $ 504 (categoría F) y $ 258 (categorías G y H). En los escalones más altos sólo se cobra por hijo con discapacidad.

Respecto de los asalariados, el importe de la asignación familiar mensual por hijo también varía según rangos de ingresos. Será de $ 1246 si el hogar percibe no más de $ 19.344; de $ 838, si el ingreso es de entre esa cifra y $ 28.372; de $ 504 (ingresos mensuales de hasta $ 32.756) y de $ 258, cuando lo que percibe el hogar es de hasta $ 73.608. Para ingresos superiores no hay pagos por hijo, ya que esa cifra actúa como tope. El sistema también contempla un monto máximo individual (en caso de que un solo integrante de la familia perciba ingresos), que será de $ 36.804. Estos topes se incrementaron en igual porcentaje que la suba que hubo para este año del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (22,8%).

Además, se eleva la ayuda escolar anual a $ 1043 y las asignaciones por nacimiento ($ 1452), adopción ($ 8703) y por cónyuge ($ 299).

Fuente: La Nación