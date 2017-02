La belleza no es un logro (o debería dejar de serlo)

"La juventud y la belleza no son logros, son los temporales y felices subproductos del tiempo y/o del ADN. Mi cuerpo no envejeció tan bien como lo hice yo".

Estas palabras pertenecieron a Carrie Fisher quien las dio a conocer hace poco más de un año, tras el estreno de Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza, cuando se instaló el ¿debate? sobre si la princesa (y luego general) Leia había "envejecido bien" ¿o los años habían osado en transformarse en notorias arrugas?

No estamos diciendo nada nuevo: los estereotipos que promueven estándares "ideales" de belleza existen. Si bien en pos de lo "políticamente correcto" ya no se habla (tanto) de los cuerpos 90-60-90 -medidas que dieron nombre a una noventosa novela argentina- y las modelos XL empiezan a ser "rarezas" cada vez menos extravagantes sobre las pasarelas de las grandes marcas de moda del mundo, las cremas que ocultan arrugas están a la orden del día y aún nos seguimos sorprendiendo cuando una chica que se corre de lo establecido logra alzarse con una corona con 122 kilos (como pasó en Guaymallén, Mendoza) o "se anima" a posar en bikini "a pesar" de sus "imperfecciones" (sí, todo va con comillas).

El debate sobre los concursos de belleza que -afortunadamente- se está dando en el último tiempo va más allá, incluso, del evento en sí y su exaltación de la lindura, de si las concursantes son o no llamadas por número, o si desfilan en malla o con vestido largo. No hablamos, tampoco, de que la mayoría de las aspirantes a la corona repite las curvas de una botella de gaseosa (light, claro).

El eje, creo, son los valores que se transmiten al premiar al "envase más bello" de entre todos los que son presentados sobre la pasarela como objetos de exhibición. Lo que se cuestiona es la continuidad de la representación de los roles tradicionales de princesa-sumisa-rescatada y príncipe-valiente-salvador. En los concursos, este último adquiere la forma de público y/o jurado que rescata del anonimato a una de las aspirantes y le otorga la corona en un evento para comer perdices.

Como se quejó Carrie, ¿cuál es el sentido de premiar algo por lo que no hay esfuerzo más allá de un "don" natural que -sabemos- se extingue inevitablemente con el paso del tiempo? ¿Qué ideales se les transmiten a las jóvenes y -por qué no- adultas, que se ven obligadas a convivir con aspiraciones inalcanzables que les dicen que ellas están fuera de la regla, de lo que se supone está bien y es deseable? Y esto deja de ser una ficción cuando van a un probador y no encuentran un talle que se ajuste a la realidad de su cuerpo.

Uno de los argumentos a favor de los concursos invoca la libertad de elección, que son ellas las que eligen participar y exponerse, que disfrutan y no se sienten objetos cosificados, sino que "usan" este tipo de certámenes para lograr sus sueños o alcanzar visibilidad. Pero la crítica va más allá de esa (supuesta) decisión individual; pretende indagar en qué lleva culturalmente a las mujeres a creer y ponerse en el lugar de "la rescatada". Esa libertad de elección no es tan "libre" cuando, desde que nacemos, vemos celebrar la mejor "cola" o esconder la celulitis con Photoshop.

Como lo vio Reef, a las marcas tampoco les sirve pegarse a los estereotipos de belleza y juventud, que resultan dañinos tanto para la autoestima de las personas como para la imagen de la empresa. No es casualidad que hace unos meses Mattel haya lanzado los modelos de Barbie presidenta y vicepresidenta para "alentar a las niñas a convertirse en líderes", o Disney haya puesto en pantalla a una princesa "valiente" como Mérida. Los modelos de mujeres fuertes, decididas y con iniciativa nos animan a pensar que sí, que podemos. Que somos poderosas.

Fuente: Clarin