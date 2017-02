Lifschitz presentó en Vera los avances del primer año del Plan del Norte

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, presentó este miércoles en Vera los avances del primer año del Plan del Norte, iniciativa del gobierno que busca dar un salto cualitativo en la transformación del norte provincial, intensificando la presencia del Estado en los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, a fin de impulsar su desarrollo, reduciendo brechas territoriales e igualando oportunidades.



El gobernador destacó que a través del Plan del Norte “el año pasado hicimos una inversión de casi mil millones de pesos y este año la vamos a triplicar”; pero también dijo que “los recursos o las cifras son demasiado frías y no dicen nada. En definitiva lo que vale es el impacto, lo que representa cada proyecto y cada obra”.



Lifschitz puso como ejemplo los trabajos en el acceso a la comuna de La Sarita, “que se convirtió en una obra emblemática del Plan del Norte. Es una localidad pequeña, de 2300 habitantes. Sin embargo esa obra es un símbolo y dice mucho más que los 170 millones de pesos que cuesta, porque nos habla de una postergación de décadas, y ahora nos habla de una oportunidad. Y así, con cada una de las cosas que estamos haciendo y que tenemos por delante para estos tres años”.



También indicó que “a veces las obras no alcanzan. Son importantes, mejoran la condición de vida, promueven el desarrollo, pero además necesitamos el trabajo, porque donde no hay trabajo, no hay crecimiento ni futuro, por eso necesitamos promover el desarrollo de la actividad económica. Se necesitan más industrias, agregar valor a la producción primaria, y defender y proteger a nuestros productores”.



Lifschitz aseguró que “nuestro gran desafío para esta etapa que viene, además de las obras e inversiones, es promover el trabajo y la actividad económica. Necesitamos un norte mucho más desarrollado, con más empleo, con más oportunidades, por eso vamos a promover acciones, planes y estrategias para alentar el desarrollo industrial y la radicación de nuevas empresas”.



“Creemos que esto es posible -prosiguió el gobernador-, depende de todos nosotros, no alcanza con la iniciativa de un gobierno. Necesitamos la Ley del Plan del Norte para que esto tenga continuidad en futuras gestiones, pero también necesitamos un trabajo de ida y vuelta permanente con las autoridades locales y las diferentes organizaciones para arrancar de abajo hacia arriba”.



“No nos vamos a quedar esperando que vengan grandes inversiones. Si vienen y traen trabajo y tecnología, bienvenidas, pero confiamos mucho más en nuestros empresarios, en nuestras cooperativas y nuestros productores, los que estuvieron siempre aquí, los que no se fueron nunca, que no bajan los brazos y están en las buenas y las malas”, y agregó: “A ellos queremos ayudarlos a crecer y desarrollarse, queremos promover una economía con desarrollo y crecimiento a partir de las propias fortalezas y capacidades”.



Finalmente, sostuvo que el Plan del Norte “es una herramienta que pusimos en marcha, y que tiene que ser enriquecido con muchos otros proyectos. El gobierno de la provincia puede acompañar y estar cerca, yo puedo venir muchas veces al norte, pero los verdaderos protagonistas y artífices del desarrollo del norte son ustedes, los que viven acá, los que tienen sus familias, sus empresas y sus intereses en el norte. Así que cuenten con nosotros para llevar adelante este proyecto. A eso tenemos que hacerlo entre todos sumando esfuerzos, voluntades, decisión y dejando de lado intereses particulares y sectoriales, porque si logramos el objetivo, aquí ganamos todos”.



PLAN DEL NORTE

Está conformado por un conjunto de 130 proyectos que contemplan obras de infraestructura, políticas productivas y la implementación de proyectos y programas sociales en las áreas de educación, salud, vivienda, medio ambiente, cultura, deportes y seguridad. Al cumplirse un año de su lanzamiento, la mayor parte de ellos se encuentran en marcha.



El acto se realizó en el Club de Los Abuelos y del mismo participaron también el intendente local, Reynaldo Fabbroni; los ministros de Infraestructura y Transporte, José Garibay, de la Producción, Luis Contigiani, de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Eduardo Matozo, y de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, el secretario de Coordinación, Sergio Rojas; los senadores departamentales Orfilio Marcón (General Obligado), Joaquín Gramajo (9 de Julio) y Osvaldo Sosa (Vera); y los diputados provinciales Héctor Gregoret, Clara García y Estela Maris Yaccuzzi.



También estuvieron presentes la coordinadora de la Región Centro del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Silvia Ramírez; y demás autoridades provinciales, municipales y comunales, junto con representantes de fuerzas vivas y organizaciones intermedias y medios de comunicación.



PROYECTOS TERMINADOS, EN MARCHA Y LICITADOS

Fabbroni mencionó en su discurso que “en enero del año pasado en este lugar se lanzó el plan, y ya contamos con muchísimas obras en ejecución, algunas a punto de ser terminadas”, y destacó “la palabra del gobernador, quien había prometido esto en campaña; al asumir recordó que iba a llevar a cabo este plan y, en enero, ya estaba firmando el decreto para ponerlo en marcha”.



Por su parte, Rojas repasó lo hecho en 10 meses de implementación de la iniciativa que cuenta con “130 proyectos de los cuales el 60 % se encuentra en marcha. Esto quiere decir que hay proyectos con continuidad del gobierno anterior, otros licitados, otros inaugurados y otros que están comenzando, con lo cual la perspectiva de cumplir los 130 y seguir trabajando con ustedes para incorporar otros, es realmente muy buena”, afirmó.



BALANCE POSITIVO

“Hoy estamos atravesando un momento muy importante en la historia de nuestra región y de toda la provincia de Santa Fe, por decisión política de nuestro gobernador”, dijo el senador Marcón, quien pidió que “nosotros, a través de nuestros sueños e ideas, tomemos la posta que Lifschitz nos deja”.



Luego, Gramajo afirmó que “hoy es muy claro el veredicto de estos tres departamentos, porque es favorable a la acción que viene realizando nuestro gobernador y su gabinete, cuya característica es la expeditividad”, y agregó que “se hicieron obras significativas para que cada uno de los habitantes de estos departamentos puedan vivir mejor, con más dignidad y respeto, radicándose en sus lugares de origen”.



Finalmente, Sosa rescató “la voluntad para poder llevar a cabo este proyecto que es inmenso y que nos va a dar la posibilidad de aprovechar las oportunidades a los tres departamentos del norte. Nosotros estamos postergados justamente por eso: porque no tenemos ni siquiera la posibilidad de aprovechar las oportunidades. Las obras, los hechos, los programas que hay para ejecutar dentro del Plan del Norte nos van a posibilitar eso”, concluyó el senador.

Fuente: Agenciafe