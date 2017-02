España: Absolvieron a la hermana del rey y condenaron a su esposo por corrupción

La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue absuelta este viernes mientras su esposo, Iñaki Urdangarin, fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por un caso de corrupción.



Las sentencias, anunciadas por el Audiencia de Palma (Islas Baleares) que los ha juzgado junto a otras quince personas por desvío de fondos públicos, entre otros delitos, pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo.



La infanta Cristina, hermana menor del monarca, y su esposo fueron juzgados en la Audiencia de Palma (Islas Baleares) en el conocido "caso Nóos", sobre el supuesto desvío de más de seis millones de euros procedentes de fondos públicos de 2003 a 2006 al Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro que presidió el cuñado del rey.

El esposo de la infanta, de 49 años, y su ex socio, Diego Torres, eram los principales acusados del caso, en el que se sospecha que pudieron haber embolsado más de seis millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, una entidad ligada al mundo del deporte que ambos dirigían.



Para la familia real española, el proceso judicial ha sido un auténtico "martirio", según llegó a decir en 2013 el entonces jefe de la casa real, Rafael Spottorno, ya que el escándalo supuso un lastre para la imagen del rey Juan Carlos I al punto que terminó abdicando en su hijo Felipe en junio de 2014.



En enero de 2016, la imagen de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados al inicio del juicio dio la vuelta al mundo.

Ante el tribunal, la hermana del monarca español se declaró inocente, pese que el foco del juicio ha estado en ella y Urdangarin, a los que se sumaron otros 17 acusados, entre los que figuran también ex dirigentes políticos locales y regionales como Jaume Matas, ex presidente de la región de Baleares y ex ministro del Gobierno de José María Aznar (1996-2004).

