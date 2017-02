Publicaron fotografías nunca antes vistas de un presunto embarazo secreto de Marylin Monroe

Tony declaró a DailyMail: "Frieda estaba muy orgullosa de esas diapositivas y estaba muy orgullosa de mantenerlas en secreto hasta el día en que murió. Pero me contó la historia detrás de ellas, de que Marilyn quedó embarazada de Yves Montand. No era una conjetura o una presunción, era algo que ella sabía con certeza; estaba muy cerca de Marilyn. Ella me explicó que Marilyn quedó embarazada en el verano de 1960, y las diapositivas lo demuestran".