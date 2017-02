Thorn: El Software de Ashton Kutcher

El actor se presentó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Estados Unidos, donde habló del combate contra la esclavitud moderna, el tráfico y la explotación sexual de menores, quienes muchas veces son engañados, violados y abusados.

Thorn es un software que combate el tráfico humano y la explotación sexual de niños.

El actor declaró: “Como parte de mi trabajo anti-tráfico he conocido victimas en Rusia, en India, víctimas que han sido traídas desde México, de Nueva York, Nueva Jersey, de todo el país. He estado en asaltos del FBI donde he visto cosas que ninguna persona debería ver. He visto un video donde un niño de la misma edad que mi hija es violado por un estadunidense que era un turista sexual en Camboya”

Porúltimo aseguro que gracias a su Software recientemente se logró la captura del violador de una pequeña de siete años y se logró el regreso de una adolescente de 15 años a su casa en Oklahoma.

Te invitamos a ver el video de la comparesencia de Kutcher: