De Lali y Pampita a Brad Pitt: los más despechados del mundo

a en las películas, pasa en la vida..". No hay nada más sano que una separación en buenos términos, consejo que no es aceptado por cientos de famosos, que se distancian de sus parejas y no tardan en buscar venganza contra su ex.

Las parejas que se separan y terminan imitándose.

¿Cómo hacen para complicarse la vida los ex más conocidos del mundo? Además de contratar a los abogados más prestigiosos del mundo para que se encarguen de dividir los millonarios bienes, siempre "intentan arruinarse" de una manera muy vulgar: a pesar de que se separan, siguen unidos por la bronca y el rencor.

Se distancian, lo hacen público y comienza el show mediático: hablan de infidelidades, violencia o cansancio/aburrimiento matrimonial. Cuando están en "el ojo de la tormenta" aprovechan para "tirarse con todos los dardos". El problema es una vez que su tema "deja de ser noticia" y los medios ya no le prestan más atención.

Pasa en Hollywood, en Argentina y en todas partes del mundo.

¿Qué inventan? ¿Cómo vuelven a colocarse en las primeras planas de todos los diarios? Simple, empiezan a imitarse. Uno se pone en pareja, el otro se pone en pareja. Uno se compra una mansión, el otro se compra una mansión. Y, así, sucesivamente. Al fin y al cabo, todos los caminos los conducen al mismo lugar: aunque hagan todos los esfuerzos, el inconsciente siempre los traiciona. Jamás pueden desprenderse de su ex pareja.

Aunque parezca extraño, hay muchos casos similares. Pasa en Hollywood, en la Argentina y en el mundo entero. BigBang recopiló a los despechados más conocidos del espectáculo. Separación y guerra: el complicado camino que toman algunos famosos después de separarse.

ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT

La pareja se separó tras 13 años de romance. Comenzaron su amor en el año 2004 y se casaron en agosto del 2014. Para ese entonces, ella ya había adoptado a su hijo mayor, Maddox, y junto a Pitt terminaría adoptando dos niños más y sumando tres hijos biológicos a la familia.

A pesar de que parecían una pareja inseparable, en septiembre de 2016 decidieron distanciarse. ¿Las razones? Ya nada era como antes: según publicaron medios estadounidenses, Angelina dejó a Brad por su adicción al alcohol y a las drogas ilegales.

Tras el conflicto post separación, la actriz decidió ir por la tenencia de sus hijos. Y lo logró: diferentes videos mostraban que Pitt estaba con varios problemas de adicciones y esto "era peligroso" para los pequeños, que se terminaron quedando con su madre.

No va mas: la dura separación de Brad y Angelina.

Luego de "armar su ejército", Angelina fue por más: le puso reglas a su ex para poder ver a sus hijos y se refugió en una millonaria mansión de Malibú, California, a la espera de que su abogada Laura Wasser haga su trabajo contra el actor.

Aunque Angelina se enfocó en hacerle la vida imposible, Brad siguió su camino sin problemas. Los medios del país del norte publicaron que empezó un tratamiento para superar su adicción a las drogas y, a pesar de las denuncias, gracias a su fama de galán conoció nuevas mujeres.

¿Cómo recompusieron su vida? A pesar de que se separaron hace 5 meses, los famosos siguen imitándose. La semana pasada Goldie Hawn, madre de la actriz Kate Hudson, confirmó que su hija está de novia conBrad. Y los protagonistas prefirieron llamarse a silencio (el que calla... ¿otorga?).

La nueva vida de los actores de Hollywood.

Pero Angelina no se quedó de brazos cruzados y no tardó en dar a conocer su información: ella estaría saliendo con Jared Leto, uno de los galanes más codiciados de Hollywood.

JENNIFER ANISTON

La actriz tuvo sus años dorados, pero luego el distanciamiento del amor de su vida la arruinó. Tanto que no pudo rehacer su vida durante diez años.

Aniston conoció a Pitt en los años 90, mientras filmaba la serie Friends. En el 2000, tras varias salidas, se pusieron de novios. Y se convirtieron en la pareja más codiciada de Estados Unidos.

A pesar de que parecía que todo venía muy bien, en el 2004 se separaron ¿La razón? Jolie. La morocha y el galán se conocieron en el set de filmación de la película Sr. y Sra. Smith y comenzaron una romántica historia de amor, que se vieron obligados a confesar.

¿Aniston se vengó?. la actriz jamás se olvidó de su ex.

La que quedó peor parada en este triángulo amoroso fue Aniston, a quien se la señaló durante años como la engañada. Nunca pudo reponerse del todo,pese a que en 2015 se juntó con el actor y guionista Justin Theroux. A pesar de esto, nunca pudo olvidarse de Brad, a quien "le deseó lo peor". Y lo logró: según contaron unos amigos de la actriz, cuando se enteró de la separación lo primero que hizo fue reirse y asegurar: "Sí, el karma existe".

Antes de que se diera a conocer la separación entre Brad y Angelina, el actor se habría juntado con Aniston en un hotel de Nueva York. ¿Por qué lo hizo? Pitt se refugió en su ex para contarle sus penas. Además le pidió disculpas por lo que le hizo pasar en el 2005 y le confirmó que se quería separar de la hija de Jon Voight.

Todos creían que Brad y Aniston iban a volver. Es más, los medios estadounidenses publicaron que el actor estaba haciendo todo lo posible para reconquistar a la rubia pero que Jennifer prefirió la venganza: "A pesar de que lo ama, nunca volvería a estar con él. La lastimó mucho", habría comentado una amiga de ella.

CAROLINA ARDOHAIN Y BENJAMÍN VICUÑA

"Pampita" y el chileno se separaron tras 10 años de amor. Todo parecía que estaba bien, es más, meses antes del distanciamientodefinitivo habían hecho una fiesta privada para festejar su largo romance, pero todo terminó mal.

En diciembre de 2015 la modelo descubrió a su pareja dentro de unamotorhome con Eugenia "La China" Suárez. ¿Qué hacían? Según confesó Pampita, ellos estaban teniendo relaciones sexuales. "Un calor infernal. Había olor a sexo y transpiración (en la motorhome). Un asco", describió la modelo en diálogo con Jorge Rial.

La nueva vida de Pampita y Vicuña.

A pesar de que el chileno desmintió la teoría de Pampita, a los pocos meses se puso de novio con la ex Casi Ángeles. Y, como era de esperarse, la modelo siguió sus pasos. Primero estuvo saliendo con Nacho Viale y en noviembre de 2016 confirmó su romance con el tenista Juan "Pico"Mónaco.

"Quiero contarles que con Nacho Viale no estamos más juntos, pero continuamos teniendo una linda y respetuosa amistad", publicó la modelo en marzo de 2016. A los pocos días se fue a Miami, Estados Unidos, para ver jugar al tenis a Pico.

La china y Vicuña blanquearon su romance tras la polémica.

En noviembre de 2016 el tenista confirmó su amor en el programa deSusana Giménez. "Si, estamos de novios hace dos semanas", contó entre risas. Luego ella ratificó el comentario de su novio en el jurado delBailando por un Sueño: "Estamos muy bien. Nos pusimos de novios hace dos semanas. Es un poco raro tener que contar esto ante las cámaras, pero sino el periodismo no para de molestarnos. Ahora que lo saben, pueden sacar la guardia periodística de casa".

LALI ESPÓSITO Y MARIANO MARTÍNEZ

Los actores protagonizaron la novela "Esperanza Mía", donde se enamoraron perdidamente. En noviembre de 2015 él salió a blanquear el noviazgo. "Concretamente, voy a ser breve y moderado. De todo lo que se dijo, mucho no es verdad, la mayoría de las cosas. Yo estuve solo un montón de tiempo posterior a separarme. Me llevo muy bien con ella y sí, hace poco, empezó una relación. Y sí, la quiero mucho, mucho, nos llevamos muy bien. Hace poco, poco de verdad, estamos de novios. Menos de un mes", aseguró el actor en diálogo con Rial.

Lali y Mariano, una pareja que se sigue tirando dardos.

Lali venía de una larga relación con Benjamín Amadeo, actor que conoció en Casi Ángeles. A pesar del amor que se tenían, el flechazo entreMariano y Lali fue muy fuerte. Tanto es así que la actriz dejó al cantante por el galán. "Lali me dejó por Mariano, lo saben todos. Cada uno hace la apreciación que quiere", confesó Amadeo sin vueltas.

Aunque parecía una pareja muy consolidada, la relación no duró mucho. Fueron sólo cinco meses de pasión: se separaron y no quedaron muy amigos, todo lo contrario, ahora se detestan.

Tras el noviazgo, cada uno hizo su camino. Obvio que siempre pensando en el otro. A los pocos meses de la separación, él se puso de novio conCamila Cavallo, modelo que conoció a través de Instagram. "Estoy muy enamorado, nos conocimos por Instagram... Vi un video de ella y le dije 'wow'. Me contestó como 15 o 20 días después. Eso me gustó más. Mensaje va, mensaje viene... Soy un tipo muy moderno", confesó el actor.

A los pocos meses de la separación, Mariano se puso de novio con Camila.

Como si con el cambio no fuese suficiente, el actor también dio otra noticia: va a ser papá por tercera vez. A los dos meses de empezar a salir con Camila, quedó embarazada. Está de cuatro meses y esperan una nena.

Pero Lali no se quedó atrás. Ella también se puso de novia, aunque sigue recordando a Mariano. La cantante empezó a salir con SantiagoMocorrea, un productor musical que la ayuda con sus nuevosemprendimientos.

A pesar de que se separaron, los actores no se olvida. Tal vez esto es generado por el rencor y el resentimiento. Al mes de separarse, él grabó un audio donde la trató de "nefasta y despechada". "Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba", comentó Mariano en los audios de Whatsapp que se viralizaron.

Y la actriz no se quedó de brazos cruzados: le respondió a través de un tema musical llamado Boomerang. La letra es, cuanto menos, llamativa. "De tanto hablar, ya no recuerdo qué piensas. De criticar, hoy se alimenta tu ausencia. Disparame, no dudes más. Sé que esta vez, conmigo no podrás", reza una de las estrofas más fuertes del tema que escribió tras su separación de Martínez.

Como si con esto no fuera suficiente, Lali también opinó sobre el próximo hijo que tendrá Mariano. "No me sorprendió lo de Mariano. Me alegro mucho por él, un bebé siempre es una bendición, así que hermoso", aseguró siendo algo sarcástica.