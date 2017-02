El look de El polaco y Silvina Luna, de fiesta en Córdoba

Lo que parecía como un amor de verano surgido en Villa Carlos Paz, donde ambos protagonizan la obra Abracadabra, se convirtió en la nueva pareja del momento: Silvina Luna (36) y El Polaco Cwirkaluk (29) afianzan su relación y ya se muestran felices y de la mano ante los paparazzi.

"Estoy enamorado de Silvina. Hoy me siento bien. No pensaba en conocer a una chica, simplemente quería divertirme pero se me cruzó ella y todo cambió. Soy re enamoradizo, siempre fui noviero y esta vez me enganché. Fue en el momento justo, a la hora indicada. Se dieron un montón de cosas lindas y estamos muy contentos. Los dos somos geminianos y nos parecemos mucho. Podemos hablar de cualquier tema ya que es muy madura. No es una nenita, es una chica grande", aseguró la revelación del Bailando 2016.

Así de felices y cancheros se mostraron a la salida del cumpleaños de Morena Rial, el 7 de febrero: él llevó jeans, t-shirt blanca estampada, un poco de bling bling y una cap ,mientras que la actriz apostó por un vestido amarillo y sandalias con plataforma... ¿Te gustan sus looks? (Foto: Revista Caras)