Peligrosa obsesión: Jimena Barón contó por qué le gusta tanto Maluma

Tras una semana de declararle su amor a Maluma por las redes sociales, se terminó el misterio. Jimena Barón por fin habló de todo y contó qué es lo que tanto le atrae de Maluma, en un móvil para “Los Ángeles de la Mañana”.

Cuando los periodistas del magazine mañanero le preguntaron por su “polémico” comentario en una publicación de Maluma, Jimena Barón respondió: “¿Qué voy a opinar de Maluma? ¡Que es un potro! Por ahí yo comento cosas como si fuese una chica más, sin seguidores y todo ese mambo”.

“Tiro cada tanto un mensaje en Instagram y veo si pasa… Ahora me avisaron que estuvo comiendo con Dolli Irigoyen. Está con todo el mundo menos donde debería estar. ¿Qué hace comiendo con Dolli Irigoyen? Me deprime”, siguió.

Más adelante, lo increpó a de Brito: “Vos debés tener información, yo ya te la pedí, por privado, no me la largás, Ángel. Quiero que me digas todo. Primero quiero sacarme la duda mayor, que es si…”. ¡Sí, sí! Jimena Barón parece que quiere averiguar si a Maluma le gustan las mujeres. ¡Esa es la gran duda que la atrapa!