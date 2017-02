¡Durísimo! Francisco Delgado contó cuál es el conflicto con Barby Silenzi

El ganador de Gran Hermano visitó esta tarde el piso de Intrusos para develar, de una vez por todas, las razones por las cuáles está enfrentado con Barby Silenzi. Su ex pareja y madre de su hija lo acusó en los últimos días de haberlas dejado a ella y a la pequeña Elena en estado de abandono. Es por eso que Francisco Delgado recurrió al programa que conduce Jorge Rial para negar la situación y afirmar que el conflicto se debe a un solo interés de la morocha. “Barby quiere estar conmigo”, afirmó.

“Ya lo que diga Barby, a mí no me interesa. Me interesa sí lo que piense Elena el día de mañana”. Muy molesto, luego afirmó que Silenzi se la pasó todo el año anterior defenestrándolo

Según explicó Francisco Delgado, Barby no lo deja ejercer su rol de padre libremente y que, permanentemente, busca estar presente cuando él quiere visitar a su hija: “Barby preguntaba cuál es la forma en la que yo quiero ver a mi hija. Se lo respondo acá: sin ella. Barby, todo el tiempo, cuando quiero ver a Helena, quiere estar presente. Siempre, siempre, siempre”.

“Para el 24 de diciembre le pedí por favor que me dé la nena para llevarla tres días a Roca. Y ella me dijo que no, que en caso de que yo quisiera que la nena viaje, ella también tenía que ir. ¿Y por qué no quise? Porque no quería llevar a mi casa a una persona que, todo el año, lo único que hizo fue defenestrarme”, agregó indignado.

Para Francisco Delgado, la causa por la que Silenzi adopta esta postura es el presunto interés que aún tiene por él. “Yo creo que Barby quiere estar conmigo. De acá a la China, ida y vuelta. Y no lo pienso yo, lo piensan hasta sus propias amigas”, confesó.