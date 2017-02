Raúl Bonino, Concejal del PRO Rafaela, habló sobre el pedido del municipio de la ciudad, para regular la actividad de los lavacoches.

El concejal explicó que no está enterado de manera oficial del proyecto: “El proyecto que hoy en día tiene como visión regular la actividad, es un proyecto que surge del oficialismo. Yo pertenezco al bloque de Unión PRO. Hasta el momento nos hemos enterados del proyecto, a través de los medios. Desconocemos en profundidad de que se trata”.

Inicio del proyecto

El concejal explicó: “Según lo que tenemos entendido, tiene que ver con regularizar la situación. Esto surge, en el año 2014 haciendo un pedido de informe al municipio de Rafaela sobre un programa que se llamaba “Programa de lavacoches”. Con una partida presupuestaria determinada, que generaba muchas dudas, porque no tenia un objetivo concreto, una programación concreta y no tenia resultados concretos”.

Sobre la situación rafaelina, dijo: “En 2016 pedimos nuevamente el informe sobre cuales eran las políticas que se estaban llevando adelante. En la situación de Rafaela, aproximadamente 80 lavacoches, distribuidos en diferentes zonas del centro de la ciudad, generando algunos conflictos graves. Yo he sido victima de amenazas y textualmente me han dicho que agradezca que todavía no me hayan robado”.

“Nos llama mucho la atención, la intención del oficialismo. Regular una actividad, que de por sí es ilegal, que genera conflictos. Tenemos una ordenanza que prohíbe la comercialización de productos y servicios”.

“Hay una ordenanza que habla sobre las aguas servidas y por otro lado encontramos un proyecto una que apoya un actividad que esta desregulada, no tiene ningún tipo de aval en materia legal fiscal impositiva con lo cual va a generar mucho debate lo que tiene que ver con el concejo y trataremos de lograr la mejor respuesta, de por sí, este es un planteo que la ciudad le viene reclamando al municipio para tomar cartas en el asunto”.

“En el día de ayer, hubo enfrentamientos entre el lavacoches y policía motorizada en donde uno de los lavacoches, agredió a un policía. Es normal verlos alcoholizados, algunos con substancias ilícitas y obviamente generando una situación de agresión hacia los transeúntes y con situaciones extorsivas hacia quienes estacionan sus vehículos al costado de la plaza”.

“Esperaremos a poder darle tratamiento en comisión ver cual es el proyecto concreto, pero de arranque si estamos hablando de regularizar una actividad que de por si es irregular, vamos mal”.

“No existe un registro formal, hay un conocimiento por las conversaciones que se fueron dando entre el ejecutivo y el lavacoches y algunas realidades que tienen que ver con la situación personal y familiar, pero no existe un registro de lavacoches”.

Proyecto integral del PRO

“Nosotros habíamos acercado un proyecto que tenia una mirada integral, había participado el centro comercial de Rafaela, presentando y acercando posibilidades de colaboración a las empresas que están agrupadas y asociadas. Desde la municipalidad poco se ha hecho al respecto, había un compromiso, desde diferentes componentes empresariales que agrupaba casi la mitad de esos lavacoches, reducía la mitad de chicos trabajando en esa situación”.

“Si uno considera la situación, en la que trabajan los lavacoches y uno la compara con la los reclamos gremiales que cualquier gremio presentaría de ningún gremio aceptaría la situación sin tener acceso a una jubilación”.

“Desde el municipio rafaelino se intenta regularizar esta situación que iría en contra de un montón de conquistas sociales que los trabajadores fueron logrando y genera un replanteo en lo que se entiende como derechos o conquistas laborales”.

La solución se debe encarar respetando las normas vigentes, hace 26 años que gobierna el mismo partido en la ciudad de Rafaela, muchos años que la realidad de los lavacoches esta presente en la ciudad esto demuestra una incapacidad de darle respuestas y abordarlo”.

“No es difícil resolverlo, muchos de ellos estarían dispuestos a incorporarse a una fuerza de trabajo, de retirarse de las calles”.