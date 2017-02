Maradona negó una agresión a Oliva: "Es un show mediático"

Diego Maradona negó hoy que haya denuncia alguna en su contra y calificó como "show mediático" lo sucedido en el hotel de Madrid en el cual se encuentra alojado con su pareja, Rocío Oliva, tras la difusión de un presunto incidente que derivó en la concurrencia de la policía en el lugar.



"Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia, y esperando el partido del Napoli, por la Champions. Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático. Estoy pasando por un gran momento, que la cuenten como quieran", sostuvo Maradona en su cuenta de Facebook, mensaje que publicó también en italiano y en inglés.







La policía española acudió hoy a un hotel de Madrid donde se aloja Diego Armando Maradona por una fuerte discusión y supuesta agresión del ex astro a su pareja, Rocío Oliva.



Sin embargo, al entrevistarse con los agentes en su propia habitación, la pareja indicó que sólo había sido una discusión.



Los agentes concurrieron al hotel Eurostar Suites Mirasierra pasadas las 8.20 (4.20 de Argentina) ante el llamado del director del establecimiento, después de que la pareja del ex astro del fútbol mundial supuestamente hubiera alertado de un incidente a un recepcionista durante la madrugada.



Aunque también acudieron al hotel los servicios de emergencias sanitaria, no tuvieron que intervenir.



Maradona se encuentra de visita en Madrid para asistir como invitado especial al partido de octavos de la Liga de Campeones de Europa que enfrentará esta tarde a Real Madrid y su ex equipo, el Nápoli de Italia.



El ex futbolista protagonizó el lunes otro incidente en su única salida de su lujosa suite, cuando en el restaurante del hotel discutió con un periodista español, a quien le dijo "si te llego a pegar, no te queda nariz".



El ex entrenador del Seleccionado argentino le había dado previamente un manotazo al periodista, que estaba transmitiendo al aire para un programa de radio, quien sostuvo entonces que recibió "un golpe de Maradona", lo que generó la airada reacción de astro mundial.

