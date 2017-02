La salud de Carrió será un factor clave para definir su candidatura

Elisa Carrió sigue descansando con amigos en una chacra de Punta del Este. Mientras tanto, ya evalúa con qué argumentos se sentará a negociar con Mauricio Macri su destino electoral. Será en marzo , y tendrá en cuenta no sólo la mejor estrategia para Cambiemos, sino también los límites que le impone su salud. Podría ser candidata en la Provincia o en Capital . O podría no postularse y dedicarse a recorrer el país como referente de la alianza gobernante.

“Provincia, no ser candidata y Capital, ése es el orden” . Así lo analizó uno de los dirigentes de la Coalición Cívica con los que más habla Carrió. No es casual, cuando cada vez son más fuertes las voces del PRO que creen que debería ser candidata en la Ciudad. Pero ella va a seguir manteniendo la hipótesis bonaerense en primer lugar.

La decisión, ya anticipó también, la tomará junto al Presidente. A lo sumo, a esa mesa se podrán sumar María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta . Ahí se tendrá en cuenta un factor clave que viene creciendo en las consideraciones, tanto de Carrió como de sus aliados: la salud. ¿Está en condiciones de afrontar una campaña electoral tan intensa como la de la provincia de Buenos Aires? La angioplastia a la que debió someterse en 2016 la dejó sensible. Las fuentes consultadas por PERFIL que la vieron antes de viajar a Uruguay coincidieron en que la vieron “muy bien”, “contenta” y “activa”. Igual dejó una orden a su equipo: “No me molesten”. Pero en el macrismo no la quieren convencer, prefieren que sea ella quien tome la decisión.

La estrategia electoral será clave. La lógica de caras nuevas que impone Jaime Duran Barba choca contra una candidatura de Carrió en la Provincia. Algunos retrucan que puede ser clave si Cristina Kirchner decide postularse, para fomentar la polarización. “Pero no puede esperar a ver qué hace Cristina”, consideró, esta semana, un importante dirigente del PRO. Sostiene que antes de abril, cuando se cierran los padrones, deberá definir si quiere figurar en Capital o Provincia. Es otra cuestión a tener en cuenta.

El factor Lousteau también es clave. Esta semana, el embajador en Estados Unidos estará de nuevo en Buenos Aires, y seguirá insinuando que será candidato. Su estrategia de apoyar a Macri pero enfrentarse a Rodríguez Larreta encontró un freno: el propio Presidente le exigió que baje su candidatura. Pero si insiste, la candidatura de Carrió en la Ciudad serviría para fortalecer las chances del oficialismo. Cuentan en el gobierno porteño que Larreta busca bajarle el precio a Lousteau, que se agrandó y dijo que no la “necesita” a Lilita. “Estamos tan bien que con cualquier otro candidato también le ganamos”, habría dicho.

Carrió pasa sus días sin visitar la playa, pero disfrutando de la compañía de dos de sus mejores amigas. El miércoles estará en el Congreso para votar la ley de ART, y después volverá a Punta. La Ciudad hoy figura como su tercera opción electoral, pero si termina siendo la elegida surgirá de una negociación con Macri.

Fuente: Perfil