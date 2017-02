70 modelos denunciaron que sufren presiones por el peso

A pocos días del comienzo de uno de los eventos más importantes de la industria de la moda, el New York Fashion Week, cerca de 70 modelos firmaron una carta donde denuncian que son presionadas para perder peso, poniendo así en riesgo la propia salud. Como la unión hace la fuerza, se juntaron con la Model Alliance –un grupo de defensa de los derechos de estas trabajadoras– y dieron la voz de alarma.

El mundo de la moda y el modelaje ha sido criticado desde hace tiempo por alentar a las mujeres y adolescentes a imitar a las modelos esqueléticas. A pesar del fenómeno curvy, de la lucha contra los estereotipos y la búsqueda continua la diversidad la delgadez extrema sigue siendo el canon en las pasarelas.

“Nunca me voy a olvidar estar frente a mis bookers en París, con 18 años 1.80 de altura y 52 kilos, cuando me dijeron que tenía que perder algunos centímetros de la cadera. Miré y ya veía como se me asomaban los huesos. Jamás olvidaré que estuve internada luego de una intoxicación que llevó a mi cuerpo al estado de cetosis“, esas fueron las duras palabras de la modelo Audra Callo días antes del evento de la moda.

De esta manera, la organización exigió a los miembros de la industria americana de la moda a “dar prioridad a la salud” de las maniquíes y a “celebrar la diversidad sobre la pasarela”. Su fuerte reclamo hace referencia a un reciente estudio publicado en el International Journal of Eating Disorders en el que se se refleja la negligencia por parte del sector.

Este informe puso en evidencia que el 81% de las modelos encuestadas estaban por debajo del peso recomendado. A su vez al 62,4% su agencia u otra persona de ese ámbito le habían exigido reducir medidas o un cambio en su cuerpo.

Esta problemática data desde hace tiempo, donde se registraron casos extremos que llevaron a la muerte, como fue el caso de la modelo francesa Isabelle Caro, fallecida a sus de 28 años tras luchar contra la anorexia. Este hito visagra llevó a Francia a sancionar en el 2015 una la ley que sólo permite a las mannequins que superen en IMC a 18 a trabajar. Sin embargo, no todos los diseñadores lo respetan.

Basta citar las declaraciones del diseñador Karl Lagerfeld para entender el estatus del tema: “nadie quiere ver gordas en la pasarela“, dijo el modisto.

En esta misma línea, durante la edición pasada de la semana de la moda, la diseñadora británica, Victoria Beckham se enfrentó a nuevas críticas por usar modelos muy delgadas que se alejan a los cuerpos ‘saludables’.

Otro de los reclamos exigidos por la agrupación es inclusión de razas, edades e identidades sexuales, que poco a poco son escuchados .“Más que nunca es necesario apoyarnos entre todo y contagiar el mensaje que todos las figuras/ tallas/ etnias tiene que ser celebradas! #salud #felicidad “modelalliance“, alentó la joven modelo.