Hoy se pueden comprar dólares en la Bolsa más baratos que en el banco

La Tesorería General de la Nación dispuso hoy la emisión de dos Letras del Tesoro en dólares estadounidenses (Letes) con plazos de 95 y 186 días, por lo que desde las 10 de la mañana los inversores tendrán la posibilidad de adquirir dólares a un precio más barato que en el banco.

Según la Disposición 3-E/2017 publicada en el Boletín Oficial, la emisión de ambas Letes es por un monto de u$s 750 millones cada una y su suscripción puede realizarse tanto en dólares estadounidenses como en pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 BCRA correspondiente al día 15 de febrero de 2017.

La licitación pública para invertir en estos instrumentos comienza hoy a las 10, por adhesión, y finaliza mañana a las 15 horas. Su precio de suscripción, por cada u$s 1000, es de u$s 992,64 para la Letra a 95 días y de u$s 983,22 para la Letra a 186 días.

En el caso de la Letra a 95 días, que paga un interés del 2,85% anual, los inversores tendrán el 26 de mayo los billetes en su mano que habrán comprado a $ 15,41. Mientras que en la Lete a 186 días, que rinde 3,35% anual, para el 25 de agosto el ahorrista habrá comprado dólares a $ 15,27.

Ambas serán negociables en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en Bolsas y Mercados de Valores del país.