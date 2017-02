Militta Bora: "Chano me pegó una vez"

La cantante reveló que el ex líder de Tan Biónica la agredió físicamente durante su corta relación.

Las relaciones de Santiago "Chano" Charpentier suelen ser más pasajeras y ocasionales que otra cosa. La gran mayoría, además, terminan en escándalos que repercuten durante largos meses hasta que la verdad sale a la luz. Y este, entre otros, es lo que sucedió con el romance que mantuvo el ex líder de Tan Biónica con Militta Bora.

Militta y la prueba del golpe en su ojo.

La cantante de rock, mucho más conocida por su relación con Daniel Osvaldo y por ser la tercera en discordia entre el ex futbolista y Jimena Barón que por su música, se quitó el temor, se sacó una dura carga de encima y enfrentó las cámaras para realizar una fuerte confesión que involucra a su ex pareja: "Chano me pegó una vez", dijo.

La gran revelación se dio en el programa que conduce Chiche Gelblung por Magazine. Allí, la rockera admitió que el cantante se había excedido en varias oportunidades con ella. Sin embargo, cuando el conductor le preguntó sobre la tormentosa relación con Chano y si realmente la habíagolpeado como señalaban los rumores, Militta no dudó: Sí, me pegó".

La pareja salió menos de dos meses, pero protagonizó más de un escándalo.

Y agregó: "Yo no contestaba (los golpes)". Pese a esto, y al parecer, Borase arrepintió de sus dichos e intentó minimizar la dura confesión que hizo ante Chiche. "Yo no lo conté, fueron declaraciones de Chiche", señaló en otra nota con Los Ángeles a la mañana.

Militta confesó que Chano fue violento con ella.

"Hubieron episodios violentos, pero yo no conté nada. No es la primera vez que me pasa, es la segunda. Igual tengo la mejor con él (por Chano), lo que más deseo es que sea feliz y que pueda recuperarse de todos sus males. En su momento terminamos muy mal, pero ya pasó un tiempo prudencial que hizo sanar las heridas", concluyó la cantante.