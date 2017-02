Hugh Jackman tuvo que volver a ser operado por cáncer de piel

Hugh Jackman es conocido por personificar hace varios años a Wolverine, uno de los superhéroes más conocidos del universo de Marvel. Pero en el último tiempo también cobro fama por haber contraído cáncer de piel y llevar a cabo una profunda lucha contra esta terrible enfermedad.

"Otro carcinoma basocelular. Gracias a los chequeos frecuentes y a médicos increíbles, está todo bien. Se ve peor con el vendaje que sin él. ¡Lo juro! #PonteProtecciónSolar", comentó el actor junto a una foto en su cuenta de Instagram, que tiene más de 9 millones de seguidores.

Jackman fue diagnosticado con cáncer de piel en 2013, y desde entonces lleva a cabo una fuerte campaña para prevenir la enfermedad, sobre todo mediante el uso de protector solar. "Soy realista y es más que probable que vaya a tener por lo menos uno más, probablemente muchos más (carcinomas), lo que no es raro porque crecí en Australia, donde no recuerdo que alguien me advirtiera sobre no ponerme protector", contó en una entrevista en su momento.