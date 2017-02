Maradona le pegó a Rocío Oliva?: la Policía de Madrid tuvo que intervenir en una pelea escandalosa en el hotel

En pocas horas Diego Maradona protagonizó dos fuertes escándalos en Madrid. Primero se peleó con un periodista, al que amenazó con "estropearlo". Esta mañana fue interrogado por la Policía, después de que personal del hotel donde se hospeda pidiera asistencia al escuchar una "fuerte discusión" con su pareja Rocío Oliva. Se dice que fue Rocío la que pedió que fuera la Policía.

La Policía Nacional de España y agentes sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA) fueron inmediatamente hasta el hotel Eurostars Mirasierra Suite pero comprobaron que ninguno de los dos había sufrido lesiones. Más allá de que no hubo una denuncia porque Rocío no quiso avanzar en ese trámite, los efectivos igualmente interrogaron a Diego. Después se fueron.

Maradona está en España por el partido de la Liga de Campeones que esta noche jugarán el Real Madrid y el Nápoles, uno de los equipos en los que brilló en Europa durante su carrera.

Ayer, Maradona había protagonizado en la capital española un fuerte escándalo con un periodista de la Cadena Cope. Después de salir de un restaurante del hotel donde está alojado, El Diez se encontró con hinchas y periodistas, y uno le preguntó qué esperaba del duelo.

Inmediatamente, Ángel García -de la Cadena COPE-, le dijo que el argentino le había pegado. "Golpe no, si yo te llego a pegar a vos no te queda la nariz", le contestó Maradona, enojado. "Quiero comer tranquilo y vos no podés estar en el hotel si no tenés habitación", le tiró el astro al periodista, que le pidió disculpas si lo había molestado, pero El Diez lo amenazó: "Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo".

"Fue una pelea escandalosa y subida de tono", dijo una periodista

"Fue una pelea escandalosa y subida de tono", le dijo a TN la periodista de "Onda Cero" Esther Rodríguez, aunque aclaró que se trató de "una simple pelea de pareja". La periodista confirmó que ninguno de los dos presentaba lesiones y que fue por eso que Maradona no fue detenido.

Maradona se mostró intolerante y muy irritado en su viaje relámpago a España pero, más allá del incidente con su pareja, esta noche iría al estadio Bernabeu para ver al Napoli. El jueves el excapitán del seleccionado argentino tiene pensado volver a Buenos Aires para estar en el nacimiento del hijo de su amigo y abogado Matías Morla, de quien será el padrino.

No es la primera vez que Oliva denuncia públicamente, aunque no ante la Justicia, a Maradona. En uno de los momentos de distanciamiento del exDT de la Selección, un video muestra cómo insulta y agrede a la joven que estaba con un celular. "Para de pegar, Diego, pará", se la escucha gritar a Oliva en el video difundido el 27 de octubre del 2014 en el programa Nosotros a la mañana por El Trece.