Bella Hadid rompió el silencio acerca de su separación de The Weeknd

Cuando Bella Hadid (20) estaba en pleno debút en la pasarela de Victoria's Secret e hizo eye contact con The Weeknd, que estaba haciendo su performance en el fashion show, hacía solo tres semanas de que se habían separado. Sin embargo, la top model le dedicó las mejores palabras a través de Instagram...

"Todavía no lo puedo creer. Estaba sonriendo por dentro, lo juro. ¡La experiencia más divertida y que más nervios me dio en mi vida pero ojalá lo pudiera hacer una y otra vez! Gracias The Weeknd por ser el mejor y el más increíble artista del planeta. La rompiste, como siempre", escribió Bella, con decenas de emojis que acompañaron el texto y la foto del momento.

Y luego pasó lo que todas sabemos: el mes pasado salieron a la luz las primeras fotos del cantante junto a Selena Gomez. Pasaron los días y volvieron a aparecer teniendo unas románticas vacaciones en Italia... ¡The Weeknd realmente estaba rehaciendo su vida con ella!

Automáticamente, Hadid dejó de seguir a Selena en Instagram, pero no a su ex novio. Y ahora, protagonizó la tapa de Teen Vogue, donde por primera vez se refirió al duro momento que tuvo que pasar... ¡Como cualquier break up!

"Fue mi primera separación, o la segunda. Y tan pública... Desde afuera, podrían pensar que lo manejé tan bien... Pero siempre está en tu corazón, y siempre lo sentís muy profundamente. Va a ser dificil por un tiempo. El amor duele, pero tenés que superarlo y avanzar", contó a la publicación

Además, explicó que, aunque ya no son novios "siempre lo voy a respetar y siempre lo voy a amar. Hay veces en que querés estar triste al respecto, o manejarlo distinto, pero al final del día, no querés quemar un lazo que fue tan difícil de construir".