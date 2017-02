La inédita y emotiva foto con la que el hijo de Rodrigo recordó a su papá

Su hijo de solo 3 años viajaba junto a “El Potro” aquel 24 de junio del 2000, cuando un terrible accidente automovilístico terminó con la vida del cantante de cuarteto.

Ramiro Bueno logró sobrevivir esa noche y hoy, a sus 19 años, no para de recordar a su papá Rodrigo de todas las maneras posibles.

} El futbolista que se desempeña en el equipo El Porvenir, le dedicó unas sentidas palabras a su papá junto a una foto inédita de los dos juntos.

“Siempre conmigo”, fue el emotivo texto que Ramiro compartió en su cuenta oficial de Twitter.

“Tengo muy pocos recuerdos de mi papá. Casi nada. Tenía tres años cuando él murió. Voy armando los recuerdos a medida que veo videos, fotos… Mi mamá siempre me explica cómo era todo, me resume, me cuenta anécdotas. ¿Si escucho sus discos? De vez en cuando sí. Tengo su música en el celu o veo las jodas que le hacía Marcelo Tinelli en la tele y me mato de risa. Pero reconozco que escucharlo mucho no me hace bien… trato de evitar muchos temas seguidos. Me genera un vacío especial”, había confesado en una entrevista con la revista Caras en el 2014.