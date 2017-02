Margarita Stolbizer: "Sergio Massa tiene el mejor equipo político de la Argentina"

Sergio Massa y Margarita Stolbizer se mostraron juntos el sábado a la noche en la mesa de Mirtha Legrand, donde dejaron la puerta abierta a una posible alianza electoral de cara a los comicios legislativos de este año.

Los diputados se repartieron elogios y reconocieron que los espacios que lideran discuten la posibilidad de constituir un acuerdo con miras a octubre.

Pero no es la primera vez que los dirigentes del Frente Renovador y el GEN se muestran juntos. En una entrevista que brindaron hace unos días, Stolbizer elogió al legislador y aseguró que "tiene el mejor equipo político de la Argentina".

"Siempre digo que Massa es mucho más que la persona que tiene enormes valores particulares, es un equipo", sostuvo Stolbizer, y mencionó a Marco Lavagna, Gustavo Iaies y Daniel Arroyo.

En tanto, la diputada consideró que el massismo "permite la construcción de una alternativa de tipo progresista" y rechazó los cuestionamientos contra el ex intendente de Tigre por su paso como funcionario por el kirchnerismo.

"Yo siento que la crítica que se hace Massa, o a Massa, tiene que ver con su pasado kirchnerista, ¿no? Yo no he sentido nunca ninguna otra crítica y además digo que ya no se la pueden hacer, porque si alguna carpeta hubieran tenido para tirarle, ya se la hubieran tirado. Si no lo han hecho es porque no la tienen", afirmó al respecto.

Y en la misma línea, Stolbizer recordó que también pasaron por el anterior gobierno Graciela Ocaña, Roberto Lavagna, Ginés González García, Lino Barañao y Martín Lousteau. "Todas esas personas son a mi juicio gente absolutamente respetable", señaló.

"Por lo tanto no tengo en esto ningún tipo de prejuicios. Creo que es muy importante para nosotros construir en el sentido positivo, que es poder reconocer a las personas en sus valores, y yo insisto mucho con no solamente valores que tienen con lo humano, sino también con lo político y la gestión. Yo he encontrado en Massa, a quien no conocía, a una persona respetuosa, respetuosa de las diversidades, y una persona que sabe trabajar en equipo, y eso es lo que la Argentina necesita", concluyó.

Fuente: Infobae