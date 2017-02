Maradona no perdona: "Quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi"

"Para mi Icardi no existe", disparó Diego Maradona, otra vez contra Mauro Icardi, a quien no le perdona haberse enamorado de Wanda Nara, ex esposa de Maxi López. Pero ahora también está enojado con el seleccionador argentino Edgardo Bauza por haberse reunido con el 9 del Inter:"No pienso hablar más con él".