Se presentó el plan de obras de la EPE

El intendente Luis Castellano concurrió esta tarde al Nodo Región Nº 2 para participar de la presentación del plan de obras de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), para el período 2017-2018.



Durante el encuentro, se procedió también a la entrega de aportes del tesoro nacional (ATN) a diversas comunas y ciudades, como así también aportes del Fondo de Obras Menores. En esta oportunidad, correspondió a Rafaela un ATN por cinco millones de pesos.



Presidió el encuentro el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y concurrieron también la secretaria de estado de Energía, Verónica Geese; el senador departamental Alcides Calvo; el presidente de la EPE, Raúl Stival; el diputado provincial Omar Martinez; intendentes y presidentes comunales del departamento Castellanos, el presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Silvio Bonafede; el jefe de Gabinete, Eduardo López; y concejales, entre otros funcionarios locales y provinciales.



Primeramente se dirigió a los presentes Stival, quien brindó detalles del plan de obras de la EPE, y seguidamente Geese, quien habló sobre la Ley Provincial de Electrificación Rural, entre otros tópicos. Luego, hizo uso de la palabra el intendente Castellano.





Las demandas ante el cambio climático



"Hace seis meses atrás nos reunimos por primera vez para comenzar a dar forma el Área Metropolitana Gran Rafaela; a partir de entonces, realizamos varias reuniones, y en una de ellas, muy importante, hicimos un intercambio de ideas acerca de lo que la región necesitaba", comenzó refiriendo el primer mandatario rafaelino.



"Todos tuvimos la oportunidad de valorizar cuáles eran las demandas que ese área metropolitana debía atender para las localidades que lo conforman, y muchos de esos requerimientos se vinculaban con el cambio climático, la ocurrencia cada vez más frecuente de tormentas, de inundaciones y crisis hídricas, recordando sobre todo lo que padecimos en los temporales de febrero y abril de 2016", prosiguió.



"Allí se contemplaban los daños a municipios y comunas, y fundamentalmente los perjuicios para el sector productivo, que es la base de sustento de la ciudad y la región", especificó. se contemplaba los daños producidos en el sector productivo, que es la base de sustentación de la ciudad y la región", especificó.



"Entre las problemáticas que se ponían sobre la mesa, las obras de infraestructura estaban entre las principales, como los desagües y las mejoras en la energía", continuó. "Pero todo lo que era una necesidad, ahora es una urgencia", enfatizó el titular del Ejecutivo local.



"El impacto económico que han tenido la tormenta y la inundaciones que volvieron a castigarnos a partir de enero de este año, nos indican que todo lo que hoy se está presentando, más las inversiones en desagües, entre otras acciones que tiendan al sostenimiento del sector productivo, tan to el rural como el industrial pyme, es clave para seguir avanzando", afirmó.



"Por otro lado, sostuvimos varias reuniones con Raúl Strival, para avanzar en los recambios de postes y cables, medidores y cajones de luz en la vía pública, porque cada vez que tenemos un evento meteorológico, la destrucción es muy grande y se ve afectado el servicio eléctrico tanto en el alumbrado público como la provisión en los hogares", señaló





Descuentos en tarifas de agua



Luego del encuentro, el intendente Castellano brindó declaraciones acerca de la copia de la nota que se dirigirá al titular del ENRESS, que le entregó en mano al gobernador Lifschitz para ponerlo en conocimiento de su contenido.



"Tal como lo estipula la Ley, pedimos que se apliquen los descuentos correspondientes a los vecinos en los sectores en los que se midió que no se cumple el mínimo de presión determinado por la ley", comentó la máxima autoridad rafaelina. "Esta mañana me reuní con los concejales para que me acompañen en el pedido", reiteró.