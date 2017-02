El chiste de Luis Juez que pudo generar un conflicto diplomático

"Si el general nosecuánto tiene miedo de jugar un partido de fútbol, imagínese si tiene que ir a la guerra". La frase pareció simpática, graciosa. Un chiste más de los que tiene acostumbrados a los cordobeses el dirigente Luis Juez. Sin embargo, la ocurrencia -pronunciada "en nombre del pueblo argentino- pudo haberle generado un grave problema diplomático al gobierno de Mauricio Macri.

La provocación de Juez tiene una explicación. El general nosecuánto al que alude es "Tito" Manjarrez Lescano, presidente del club de fútbol El Nacional, de Ecuador, equipo que el miércoles pasado perdió con el combinado argentino Atlético Tucumán el repechaje para ingresar a la Copa Libertadores.

Los argentinos tuvieron dificultades logísticas que les imposibilitaron llegar en el horario pautado al partido y los locales pelearon hasta último momento ante las autoridades de la Conmebol para suspender la clasificación con la certeza de que luego ganarían los puntos en los escritorios.

Juez, embajador en Ecuador, medió para evitar que eso pasara. Y sin medir las formas logró su objetivo. Apeló a su labia y logró estirar al máximo el reglamento. El equipo argentino disputó el partido, ganó en la cancha 1-0, y se clasificó para la Copa Libertadores. Los jugadores y el funcionario argentino festejaron abrazados en el vestuario.

El Nacional es un equipo de origen castrense. De hecho, su primer nombre fue Selección del Ejército. Hoy es un club que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la mayoría de sus socios son militares activos o retirados. Su presidente, Manjarrez, es un general en actividad. Por eso el "chiste" del funcionario diplomático argentino no cayó nada bien y dejó expuestos sus modales en un cargo que amerita otra forma de manejarse y comunicarse.

"¡Déjense de romper las bolas con el reglamento!"; "Si tengo que entrar yo a jugar no hay problemas, me la banco"; "Hoy me van a querer cagar a trompadas, tenían el partido ganado en los escritorios y les mojamos la oreja"; "Voy a tener que ir en helicóptero a la Embajada", fueron otras frases que disparó el embajador antes y después de su noche de "gloria".

Juez intentó defender lo que hizo con más chistes. Este lunes, en una entrevista con el periodista Luis Majul, en radio La Red, contó la anécdota: "Yo no conocía a este General, después me dí cuenta que es un tipo cojudo, de mucho prestigio, y están todos envenenados conmigo. Cuando llegué al estadio él estaba en nuestro vestuario, estaba enardecido conmigo. Yo soy más pelotudo que el Hombre Araña".

Dicen algunos que detrás de la explosión mediática que tuvo el cordobés con el caso del equipo tucumano y con el paso de la Selección sub 20 por Ecuador hay en realidad otras intenciones. El ex candidato a gobernador busca volver a la arena política y dejar la oficina diplomática donde -claro está- no se siente cómodo. De hecho, en la misma oficina donde intentó defenderse de sus arrebatos de comediante esbozó varias críticas al Presidente al que responde.

