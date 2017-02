Una joven millonaria quiere denunciar a la lotería por hacer que su vida sea “diez veces peor”

"La gente desea tener mi dinero pero no se dan cuenta de mi estrés", sostuvo Jane Park, quien obtuvo un premio de más de un millón de dólares.

Con tan solo 17 años, la inglesa Jane Park ganó más de un millón de dólares en la lotería en el año 2013. Sin embargo, su vida no fue como la imaginó y confesó que “la mayoría de los días quisiera no tener dinero”. Además, está evaluando iniciar acciones legales contra la entidad que le dio el premio.

“Creí que sería 10 veces mejor, pero hizo de mi vida 10 veces peor. Me digo a mí misma que la vida sería más fácil si no hubiese ganado”, reveló la joven británica al Sunday People y dijo que los últimos tres años no ha disfrutado el dinero porque “es estresante”.

Cuando recibió el premio de EuroMillions, su abuela le dijo que era como darle “un arma”. “Me decía que uno no debería darle esa cantidad de dinero a una joven de 17 años”. Si bien en ese momento le pareció una locura, hoy le da la razón y su proyecto es iniciar un proyecto para que la edad mínima de los participantes del concurso sea elevada. Actualmente está fijada en 16 años.

Cuando ganó el dinero ganaba 8 euros por hora en una pasantía administrativa. Sus primeros gastos fueron en autos, viajes y operaciones estéticas. En la actualidad, decidió volver a trabajar para tener una “rutina normal”, tuvo que cortar con su novio porque solo le interesaba su dinero y ya no viaja tanto porque prefiere compartir las experiencias con sus amigos, que dependen de tener vacaciones en sus trabajos.

La joven tiene una actividad muy fuerte en redes sociales, donde suele subir fotos de su vida nocturna. “La gente me mira y desea tener mi dinero, piensa que soy feliz. Pero no se dan cuenta de mi estrés“, indicó.

“Hemos estado en contacto con Jane esporádicamente desde que ganó, ofreciéndole apoyo. Siempre depende de los ganadores si lo aceptan o no. Hubo un panel legal y financiero a su disposición”, declaró la lotería de Camelot al periódico.