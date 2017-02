Solita Silveyra no estará en el jurado del Bailando 2017 y contó la cruda razón: “No es un lugar que me genere demasiado placer”

Soledad Silveyra anunció públicamente que no formará parte del jurado del Bailando 2017. Aunque en los años que formó parte del programa no hizo pública ninguna queja, ahora aseguró que no se sentía cómoda como para seguir formando parte.

Su ex compañero, Ángel de Brito, fue quien confirmó la inesperada noticia en Los ángeles de la mañana. “Solita, afuera del jurado del Bailando. ¿Por qué dice ahora que no le gustan las peleas? Tenemos los archivos de sus peleas… Es decisión de la producción que ella no esté y que haya cambios en el jurado… Ya hay una lista de gente esperando para ir. Ayer por Twitter, cuando conté lo de Solita, Jimena Barón se autocandidateó para el jurado”, relató el periodista.

Por su parte, en diálogo con el programa radial “Cosas que pasan” por La Once Diez, Solita reveló sus motivos. “Tal vez no soy una gran productora de peleas. Ese no es un lugar que me genere demasiado placer. Me divierte mucho Marcelo a nivel comediante, la saca del sombrero, tiene una capacidad de improvisación impresionante”, dijo.

Luego, agregó: “Tengo ganas de afinar un poco la actriz. Estoy preparando un texto con Lito Cruz. Me pareció un proyecto chiquito, no pretencioso y tengo ganas”.

Por ahora, los únicos que ya confirmaron y firmaron contrato para formar parte del nuevo ciclo de Showmatch en el 2017 son Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel De Brito. Pampita todavía está en dudas y se desconoce quién ocupará la silla que antes era de Solita.

¡Adiós, Solita! Te vamos a extrañar…