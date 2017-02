10 famosas que se hicieron cirugías y se arrepintieron

Vivimos en una sociedad en la que pareciera que solo importa el cuerpo: ser flaco, pero voluptuoso. Es por eso que muchas chicas se someten a distintas cirugías de todo tipo para tener la cara o el cuerpo “perfectos”.

A partir del polémico caso de Aníbal Lotocki se empezó a conocer aún más acerca de qué pueden hacer las oepraciones en nuestro cuerpo. De a poco las famosas que habían pasado por su consultorio empezaron a contar sus historias.

Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero todo ayuda. Estas 10 famosas pasaron por el quirófano, algunas se hicieron de todo, sufrieron las consecuencias y hoy están arrepentidas.

Jimena Cyrulnik

Después del nacimiento de su primer hijo, en 2010 decidió agregarse lolas. “Mi carrera como modelo la hice sin las prótesis, siempre tuve lolas naturales, pero después la gravedad hizo su parte y por eso me hice la cirugía”, comentó en una entrevista con el sitio Ciudad.com.

En 2016 decidió modificar su cuerpo y volvió a pasar por el quirófano, esta vez para sacarse todo lo que se había puesto. Pasó de 95 a 80 porque “ya había pasado de moda y no las llevaba con la actitud que quería”.

Silvina Luna

Silvina fue una de más afectadas por Lotocki. “En 2011 tomé la decisión equivocada: me hice una cirugía innecesaria”, contó en la revista Gente.

Tiempo después viajó a Estados Unidos para sacarse todo el líquido que el doctor le había inyectado en glúteos y piernas. La operación fue exitosa y ahora goza de buena salud.

Virginia Gallardo

Si bien no se sometió a ninguna cirugía para sacarse el metacrilato, en una entrevista con la revista Pronto contó: “Me arrepiento de haberme operado la cola”. Todos sabíamos que se había operado, pero no que era una víctima más de Lotocki y que por momentos no se siente bien físicamente.

Pamela Sosa

Fue la famosa que más sufrió, porque además de haber pasado reiteradas veces por el quirófano de Lotocki, fue su pareja durante muchos años.

“A mí me comenzaron a salir estos granulomas hace dos años, y dos de ellos ya tienen un centímetro fuera de la piel. Por eso me di cuenta y se los mostré a mi expareja. Él me los quería sacar en el momento, sin hacerme ningún tipo de estudio previo, sin analizar qué tenía adentro”, aseguró en Ciudad Goti-K, el programa radial que conducía Jorge Rial.

Gloria Carrá

Se colocó prótesis hace varios años, se arrepintió y se las sacó. “Eran dos cosas grandes y duras y yo ni siquiera usaba escote”, comentó.

Mónica Antonópulos

A los 21 años se operó las lolas. Con el tiempo fue ganando seguridad en sí misma y un buen día decidió sacarse las prótesis. Hoy está mucho más linda y lo más importante…¡segura!

Karina Jelinek

Su cambio no fue brusco, pero ella lo nota. Se operó las lolas y después de un tiempo se arrepintió y volvió al quirófano para disminuir su tamaño: pasó de un talle 95 a un 90.

María Eugenia Ritó

Le pasó lo mismo que a Karina. Se operó, se arrepintió y volvió a operarse. ¿La diferencia? Ella sola la nota.

Sabrina Rojas

Si bien no se volvió a operar para sacarse las prótesis de sus mamas, está arrepentida de habérselas hecho. “Tener lolas grandes fue sólo una moda pasajera y me arrepiento de haberme operado en su momento”, aseguró.

Gabriela Trenchi

Era conocida entre las famosas, pero nosotros no sabíamos de su existencia hasta que se convirtió en la peor víctima de Lotocki. En agosto de 2015 se sometió a varias cirugías en el consultorio del doctor y terminó internada en grave estado.

“Por querer ponerme hilos tensores terminé viviendo un infierno”, aseguró. Después de varios meses internada, se recupera lentamente.+