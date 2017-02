Para Lifschitz, los docentes no perdieron durante el 2016

El gobernador de Santa Fe reclamó que el Gobierno nacional no se corra de la discusión. “El año pasado la inflación santafesina fue de un 32,9 por ciento, y el aumento a los docentes fue más o menos en esos términos", señaló el mandatario

Miguel Lifschitz, remarcó que durante el año pasado los docentes santafesinos no perdieron poder adquisitivo del salario respecto a la inflación anual y, en ese sentido, sostuvo: “No hay que hacer un ejercicio de recuperación” del sueldo como lo reclaman los gremios de la educación de otras provincias.



“El año pasado la inflación santafesina fue de un 32,9 por ciento, y el aumento a los docentes fue más o menos en esos términos, con lo cual sentimos que no hay que hacer un ejercicio de recuperación", señaló Lifschitz en diálogo con FM Milenium.



Al respecto, continuó: "Queremos analizar lo que fue la inflación 2016 en Santa Fe, ya que nosotros tenemos un índice propio con su prestigio y lo tomaremos, queremos revisar los aumentos salariales”.



Sobre la inflación anual prevista por la administración nacional en un 18 por ciento, el mandatario santafesino opinó: "La pauta que fija el gobierno nacional puede tener alguna base de realidad, pero hay quienes sostienen que va a ser difícil mantener la inflación en esos valores tan bajos, del 17 ó 18 por ciento".



"A ninguna provincia le sobra nada, pero obviamente son decisiones políticas que uno toma", afirmó Lifschitz, quien al igual que el resto de los gobernadores pidió que “el Gobierno no se corra de la discusión" y haya “un acuerdo explícito respecto a los aportes de Nación a las provincias” para el sistema educativo de cada distrito.



En esa línea, el gobernador socialista explicó: "El sueldo de los docentes (de Santa Fe) y las paritarias de educación tienen un apoyo nacional, está el FONIN, el Fondo Compensador, hay aportes para educación técnica, capacitación docente, para infraestructura”.



Con respecto a la situación de esos fondos desde que asumió el presidente Mauricio Macri, el mandatario santafesino fue tajante: “La realidad es que esos recursos vienen disminuyendo y el temor es que durante el año se incremente la baja de los mismos".

Fuente: Agenciafe