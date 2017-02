Estos son los 13 matrimonios más cortos de las celebridades

A veces no todos los matrimonios son “hasta que la muerte los separe”. Sin embargo, lejos de haber durado décadas, estas parejas no se tomaron para nada en serio el dicho. A continuación te enumeramos los matrimonios mas cortos en el mundo de las celebridades:

1. Drew Barrymore y Tom Green: 9 Meses

No se sabe cuáles son específicamente los motivos del divorcio, solo que son: diferencias irreconciliables. Lo cierto es que el matrimonio duro lo que un embarazo. Cuando se consulto a Drew por la ruptura ella dijo que si bien era verdad que habían decidido separarse, siempre habían sido grandes amigos y no dejarían de serlo. Por su parte Tom dijo: “Drew es una mujer maravillosa, yo la quiero mucho y le deseo mucha felicidad”.

2. Fred Armisen y Elisabeth Moss: 8 Meses

Ambos contaron cosas horribles sobre su corto matrimonio. Elisabeth hizo algunos comentarios fatales como “Fue muy traumático, terrible y horrible”. Fred admitió en una entrevista con Howard Stern haber sido un fracaso como marido.

3. Chad Michael Murray y Sophia Bush: 5 Meses

Durante una aparición en Watch What Happens Live, Sophia fue muy dura en cuanto a la relación. Dijo que solo habían sido dos niños estúpidos que no tenían nada que hacer en una relación. Sin embargo, en sus motivos para el divorcio ella alegó fraude.

4. Bradley Cooper y Jennifer Esposito: 4 Meses

En algún momento Bradley habló con Howard Stern sobre su corto matrimonio y expresó: “Fue algo que sucedió. Lo bueno es que nos dimos cuenta de que simplemente no estaba todo bien. Es interesante… Las cosas suceden”.

5. Colin Farrell y Amelia Warner: 4 Meses

Según los informes, este matrimonio no era del todo legal. Amelia dijo: “En realidad no nos casamos, tuvimos una ceremonia en una playa de Tahití que no era de ninguna manera legal”.

6. Renée Zellweger y Kenny Chesney: 4 Meses

En el divorcio Renée citó “fraude” como la razón de la separación, pero en la declaración conjunta la pareja dijo otra cosa: “La falta de comunicación es la única razón de esta anulación. Las partes se valoran y respetan entre si y están tristes, pero sus diferentes objetivos impiden el éxito de este matrimonio “.

7. Kid Rock y Pamela Anderson: 4 Meses

Los dos solicitaron la separación poco después del día de Acción de Gracias del 2006. El representante de Pamela dijo que no fue una fecha feliz, y ella misma escribió en su blog: “Sí, es cierto. Desafortunadamente imposible”

8. Nicolas Cage y Lisa Marie Presley: 3 Meses

Tras la ruptura, ambos publicaron declaraciones. Lisa dijo: “estoy triste por esto, pero no debería haber estado casada”. Nicolas Cage declaró: “No dije nada sobre mi matrimonio, tampoco diré sobre el divorcio “.

9. Kim Kardashian y Kris Humphries: 72 Días

Ambos citaron “diferencias irreconciliables” en el divorcio, pero no parecía mutuo el acuerdo. En un comentario público, Kris Humphries dijo: “Amo a mi esposa y estoy devastado al saber que pidió el divorcio. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para arreglar las cosas”. Kim por el contrario escribió en su blog que se sentía en una montaña rusa de la que no podía bajar.

10. Mario López y Ali Landry: 2 Semanas

El motivo: Mario admitió haber engañado a Ali apenas unos días antes de la boda: “Eran vacaciones de primavera. Todo el mundo estaba colgando. Fue una situación en la que no estaba maduro y no fui lo suficientemente hombre”

11. Eddie Murphy y Tracey Edmonds: 2 Semanas

Tracey y Eddie son otra pareja que no se caso técnicamente. En la declaración publica que hicieron, expresaron que después de haberlo pensado mucho iban a renunciar a tener una ceremonia legal ya que no sentían necesario definir la relación que tenían. Agregaron que “Si bien la reciente unión simbólica en Bora Bora era representativa de nuestro profundo amor, por la amistad y el respeto que tenemos el uno al otro en un nivel espiritual, hemos decidido seguir siendo amigos”.

12. Carmen Electra y Dennis Rodman: 9 Días

Dennis declaró que estaba borracho cuando intercambiaron votos.

13. Britney Spears y Jason Alexander: 55 Horas

Britney Spears es otra estrella que se comprometió una noche improvisada en Las Vegas. El pedido de divorcio aclaraba que la cantante no se encontraba aquella noche en condiciones de tomar decisiones.