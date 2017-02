La joven atacada por el anestesista dio detalles de lo que pasó en el departamento de Palermo

Este domingo Belén Torres admitió en el marco de una entrevista televisiva que siente miedo ante la posibilidad de volver a cruzarse con su agresor, el anestesista Gerardo Billiris.

La joven fue brutalmente atacada a golpes el mes pasado en el departamento de Billiris en el barrio porteño de Palermo, tras una noche de drogas que terminó con ella internada y con el médico detenido.



"No había ninguna amistad con él, me había dicho que me iba a dar trabajo", comenzó aclarando la joven en diálogo con América TV. Un empleo que según su relato nunca se concretó, a pesar de que hubo tres encuentros en el departamento de Palermo con esa excusa.

"No le creo", sostuvo Belén sobre los argumentos del anestesista que trascendieron en los medios, basados en que él no sabía lo que hacía y en que los golpes fueron "movimientos involuntarios". "De la forma que me pegaba, de la manera que me decía que me iba a matar, nunca vi que no supiera lo que estaba haciendo", agregó ella.



Concretamente sobre el momento del ataque, detalló que Billiris se estaba drogando con crack cuando comenzó a convulsionar. Ante esta situación, y siempre en base a la versión de la joven, ella intentó ponerlo de costado en el piso, momento en que sin mediar palabra el anestesista comenzó a golpearla.

"Tengo mucho miedo de que quede libre", admitió poco antes de concluir la entrevista telefónica Belén, al ser consultada sobre la posibilidad de que la justicia deje en libertad al médico.

Fuente: Infobae