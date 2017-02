10 famosas que se hicieron cirugías y no les gusto el resultado

En la sociedad actual parece ser que solo importa el cuerpo, ser flaco, pero voluptuoso. Es por eso que muchas mujeres se someten a distintas cirugías de todo tipo para tener la cara o el cuerpo “perfectos”.

Con el polémico caso de Aníbal Lotocki se empezó a conocer aún más acerca de qué pueden hacer las operaciones en nuestro cuerpo. De a poco las famosas que habían pasado por su consultorio empezaron a contar sus historias.

Conocé a estas 10 famosas que pasaron por el quirófano, sufrieron las consecuencias y hoy están arrepentidas.

1- Jimena Cyrulnik: Después del nacimiento de su primer hijo, en 2010 decidió agregarse lolas. En 2016 decidió modificar su cuerpo y volvió a pasar por el quirófano, esta vez para sacarse todo lo que se había puesto.

2- Silvina Luna: Silvina fue una de más afectadas por Lotocki. Tiempo después viajó a Estados Unidos para sacarse todo el líquido que el doctor le había inyectado en glúteos y piernas. La operación fue exitosa y ahora goza de buena salud.

3- Virginia Gallardo: Si bien no se sometió a ninguna cirugía para sacarse el metacrilato. Todos sabíamos que se había operado, pero no que era una víctima más de Lotocki y que por momentos no se siente bien físicamente.

4- Pamela Sosa: Fue la famosa que más sufrió, porque además de haber pasado reiteradas veces por el quirófano de Lotocki, fue su pareja durante muchos años.

5- Gloria Carrá: Se colocó prótesis hace varios años, se arrepintió y se las sacó.

6- Mónica Antonópulos: A los 21 años se operó las lolas. Con el tiempo fue ganando seguridad en sí misma y un buen día decidió sacarse las prótesis.

7- Karina Jelinek: Su cambio no fue brusco, pero ella lo nota. Se operó las lolas y después de un tiempo se arrepintió y volvió al quirófano para disminuir su tamaño: pasó de un talle 95 a un 90.

8- María Eugenia Ritó: Le pasó lo mismo que a Karina. Se operó, se arrepintió y volvió a operarse.

9- Sabrina Rojas: Si bien no se volvió a operar para sacarse las prótesis de sus mamas, está arrepentida de habérselas hecho.

10- Gabriela Trenchi: Era conocida entre las famosas, pero nosotros no sabíamos de su existencia hasta que se convirtió en la peor víctima de Lotocki. En agosto de 2015 se sometió a varias cirugías en el consultorio del doctor y terminó internada en grave estado. Después de varios meses internada, se recupera lentamente.