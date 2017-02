Grammys 2017: Los mejores y peores looks de la Red Carpet

La ceremonia más importante y esperada de la música se celebró en el Staples Center en Los Ángeles y las celebrities un año más se hicieron lucir con sus vestuarios. Algunas estaban divinas y otras incomprensiblemente extravagantes. Aquí nuestra mirada crítica.

Los mejores looks

El look de Camila Cabello estuvo en total armonía en su primera aparición como solista en los Grammys. Con hermoso vestido de Miri Couture, toda una princesa.

Kelsea Ballerini se lució en un vestido natural con detalles en flores que parecía de cuentos. Con un estilo natural y romántico, ¡Lo amamos!

Carrie Underwood en un total red by Elie Madi, fue una de las mejores vestidas de la noche.

Demi Lovato, una verdadera diosa. El traje, el peinado y el maquillaje hicieron que todos en la alfombra roja de los Grammy voltearán a verla. La más sexy de la Red Carpet.

Halsey se arriesgó con un total blue eléctrico donde podemos ver (casi) todo.

Giuliana Rancic fue de corto vestida por Celia Kritharioti y unos zapatos de Louboutin.

Jennifer Lopez vestida por Ralph and Russo.

Katy Perry decidió ir con un look más arriesgado de Tom Ford, ¡le queda divino!

Nicole Triunfio fue con un vestido de encaje de Zuhair Murad.

Celine Dion también eligió a Zuhair Murad en un vestido de lentejuelas verde, ¡le queda increíble!

Los peores looks

Elle King, con su vestido recargado de flores, pareció haber olvidado el less is more ¿no es un poco excesivo? No nos gustó, aunque debemos confesar, nos resultó simpático.

Jackeline Van Bierck vestida por Andre Soriano, volvió a la época de los CDs, ¿les parece retro, in o out? De todos modos, si quería llamar la atención, lo logró.

Girl Crush pareció inspirarse en un pelotero a la hora de elegir su vestido. Ella sí que mostró el niño que todos llevamos dentro.

Solange Knowles decidió usar un vestido tornasolado en tablas que es un tanto 2011. Para la próxima, algo más moderno please.