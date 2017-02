El sub 20 volvió con la clasificación al Mundial, pero Ubeda no tiene el puesto asegurado

El seleccionado argentino sub 20 volvió al país con la clasificación al Mundial de Corea del Sur en el bolsillo. Después de tanto sufrimiento, hoy todavía hay alegría y satisfacción por el deber cumplido. Pero mirando hacia adelante hay incertidumbre sobre el futuro de Claudio Ubeda y del cuerpo técnico.

Ubeda apenas lleva cuatro meses en el cargo y no tuvo mucho tiempo de preparación antes del Sudamericano de Ecuador, lo que evidentemente afectó el rendimiento del equipo, que tuvo buenos y malos partidos y necesitó de una ayuda de Colombia ante Brasil para clasificarse.

El Mundial de Corea se jugará entre fines de mayo y principios de junio. No falta mucho, pero la continuidad de Ubeda no está asegurada y dependerá del nuevo presidente de la AFA que será electo el 16 de marzo. Será una de las primeras decisiones que deberá tomar.

"Yo hoy soy el entrenador de la Selección y tengo contrato hasta octubre de 2017. Y mi objetivo es dirigir el Mundial", dijo Ubeda.

"En el poco tiempo que tuvimos hemos hecho un trabajo serio y responsable. Después, la realidad del fútbol argentino dirá lo que pasarán. Yo no puedo decidir si voy a seguir o no, pero quiero seguir y dirigir el Mundial", declaró Ubeda en la llegada al aeropuerto de Ezeiza.

La elección de Ubeda fue fuertemente cuestionada en su momento porque se presentaron 40 proyectos en la AFA, y justamente el actual seleccionador sub 20 no presentó ninguna carpeta como cabeza de proyecto sino que estaba incluído dentro de un plan de trabajo de otro entrenador.

Salorio en la cuerda floja

El preparador físico Gerardo Salorio fue protagonista de un hecho lamentable en el penúltimo partido del Sudamericano ante Brasil cuando intentó ingresar a la tribuna para pelearse con hinchas brasileños. Quedó en el ojo de la tormenta y fue criticado. Su continuidad dependerá también del nuevo presidente de la AFA.

"Lo de Salorio fue un papelón, fo lo hubiera sacado del cargo", dijo Jorge Miadosqui, el dirigente que viajó a Ecuador para acompañar al seleccionado en el último partidos del torneo.

Por su parte, Salorio reconoció el error y se defendió: "Me hago cargo de lo que hice. Me pueden decir que me vaya, están en su derecho. Pero no estaría bien por toda la experiencia que tengo".