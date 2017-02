La China Suárez mostró su rutina de belleza menos glamurosa

Nada mejor que reírse de uno mismo y ¿qué más gracioso que compartir con la gente esos momentos en donde no querés que nadie te vea?

Fiel a su característico buen humor, la China Suárez (24) mostró el detrás de escena de su rutina de belleza. "Do not disturb (no molestar)", escribió junto a la postal instagrammera.

Allí se la ve con la cara completamente cubierta por una mascarilla y ¡un turbante! Sin lugar a dudas cuidar su rostro es una prioridad. De todas formas no es la primera vez que da a conocer sus secretos de belleza...

Tiempo atrás se fotografió haciéndose electrodos y al mismo tiempo comiendo un snack, ¡muy genia!

N