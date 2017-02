La tremenda vida de las hermanas de las hijas adoptivas de Madonna

Stella y Esther son las hermanas gemelas que Madonna adoptó, pero tuvieron una dura historia familiar en Kayembe, Malawi. Hijas de Patricia y Adam Mwale, fueron criadas en un orfanato luego de que su madre muriera desangrada en el parto en agosto de 2012.

Su padre luego de la muerte de su esposa y al no poder trabajar y criar a sus cinco hijos, dejó a las gemelas con su abuela hasta que también falleció. Por lo que tuvo que llevarlas a un orfanato.

La tremenda historia de vida de las pequeñas gemelas de por entonces tenían cuatro años, llegó a oídos de Madonna, que sintió la obligación de adoptarlas y darles una vida de confort y lujo.

Pero la vida de las hermanas de las gemelas no podría ser más distinta, Alinefe y Tifa Mwale, de 15 y 13 años respectivamente, viven en una casa que no tiene agua corriente, electricidad ni baños, tampoco tienen camas y duermen en el piso de asfalto, que en el verano puede llegar a los 40 grados centígrados los días de poco calor. Trabajan para sobrevivir con 50 centavos de dólar por día.

“Solo me enteré ayer que estaban en América. No sé dónde eso queda pero estamos contentas por ellas. Estoy triste que no las volveré a ver pero feliz que han conseguido una nueva vida. Van a tener una buena educación y pueden vivir sus sueños. Están con alguien que las quiere y que las amará mucho”, dijo tiernamente la niña de 15 años sobre sus hermanas y su vida con Madonna.