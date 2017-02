Se difundieron fotos al desnudo de Emily Ratajkowski

Se viralizaron en las redes sociales fotos prohibidas de la it girl del momento, Emily Ratajkowski. Los hackers intervinieron el smartphone de la famosa modelo y actriz para extraer las imágenes que luego filtraron.

Ratajkowski tiene 25 años, nació en Inglaterra y se convirtió en una de las modelos más codiciada. En su Instagram, tiene más de 11 millones de seguidores y suele publicar fotos y videos sexys, pero nunca tan osados como el material que fue viralizado.

En los últimos tiempos Ratajkowski también incursionó en la actuación, con participación en películas como We are Friends, Entourage y Gone Girl.