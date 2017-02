La CGT dijo que no se niega "a discutir" con el Gobierno, pero Pablo Moyano reclamó ponerle "fecha a un paro general"

Uno de los miembros del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, aseguró que la central obrera no se niegan a discutir con el Gobierno y reclamó "que la economía funcione" para generar más empleo, mientras el segundo del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, pidió una marcha "contundente" para el 7 de marzo para luego ponerle "fecha de un paro general".

En medio de la puesta en marcha de acciones sindicales en el inicio de las primeras negociaciones paritarias del año, Daer señaló que desde la CGT "no nos negamos a discutir nada" con el Gobierno, en alusión a la iniciativa que busca una reforma laboral para reducir los costos de las empresas y mejorar la competitividad de la economía.

"Hubo una reunión en la que el Gobierno nos acercó unos borradores donde plantean el blanqueo (y) la compensación de salarios de aquellos que cobran planes sociales", reconoció el sindicalista. Consultado por radio Belgrano sobre si el sindicalismo se sentaría a discutir con el Ejecutivo estos temas, Daer respondió: "No nos negamos a discutir nada".

Sin embargo consideró que "acá se quiere abrir la economía y que la Argentina compita con países que no tienen las mismas condiciones ni calidad de vida". "Nosotros no es que no queremos dialogar, lo que queremos es un diálogo fructífero que genere condiciones para que evolucionen los trabajadores, el país y el empleo", recalcó Daer.

El cegetista insistió: "Nos sentaríamos en una mesa de diálogo, pero queremos compromiso de todos los sectores de la sociedad". "La matriz que puede generar más empleo es que la economía funcione y que un empresario tenga la necesidad de tomar más empleados para poder producir", subrayó.

Por su parte, Moyano sostuvo que "tiene que ser contundente la marcha del 7 (de marzo) para que, de ahí, salga la fecha de un paro general, que es lo que están pidiendo la mayoría de los gremios: bancarios, maestros e industriales".

El referente sindical criticó al Gobierno por pretender "poner un techo del 18%" a las paritarias, al advertir sobre el "aumento indiscriminado de los servicios y la remarcación permanente de los precios del consumo masivo, como los alimentos".

En declaraciones a Radio 10, consideró que la CGT "tiene que estar al lado de los trabajadores" y estimó que de la movilización del 7 de marzo saldrá "la fecha para el paro general que ya fue aprobado por el Consejo Directivo".

Fuente: Infobae