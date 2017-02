Oscar Aguad: “Nunca hablé del acuerdo con Macri, me pareció imprudente”

La propuesta “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y puede “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Con estas contundentes afirmaciones, la fiscal general Gabriela Boquín rechazó el acuerdo judicial entre el Correo Argentino SA y el Estado Nacional, para el cobro de una deuda de unos 292 millones de pesos que la empresa del grupo Macri mantiene desde 2003.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, recibió a este diario en su oficina ubicada a pocas cuadras de la Casa Rosada y negó que se trate “de una quita o condonación de deuda”, aunque admitió que el Estado nacional fue perjudicado “porque ese crédito fue perdiendo valor con el paso del tiempo”.

Según estimó, “la deuda actualizada sería de unos 4 mil millones de pesos, pero, aclaró, la ley argentina no permite indexar ni aplicar intereses a esa deuda”. Dijo que de quedar firme el acuerdo, en los próximos quince años el Estado cobrará unos 600 millones de pesos.

-¿Por qué el Estado no puede recuperar esa deuda actualizada?

-Producto del artículo 19 de la Ley de Quiebras y producto, creo, del artículo 7 de la Ley de Convertibilidad. Allí se dice que no se puede ni cobrar intereses ni indexar las deudas verificadas en un concurso. Para tener una idea: si en un concurso se verifican 5 pesos, dentro de 50 años la deuda es de 5 pesos. No se puede ni indexar ni actualizar según la ley argentina.

-¿En cuánto calcula usted que fue el perjuicio sufrido por el Estado?

-Pasaron doce años. Indudablemente que esa suma de 292 millones de pesos sufrió un deterioro producto de la inflación y de la falta de aplicación de intereses. Esto perjudicó al Estado. Si se actualiza desde 2003 hasta hoy, esa deuda sería de unos 4 mil millones de pesos.

-¿Conocía esta controversia judicial entre el Estado y Correo Argentino SA?

-A poco de llegar al Gobierno me traen esta cuestión y doy la orden al departamento jurídico del ministerio que procure cobrar la deuda.

Este proceso concluyó con una audiencia en la Cámara Tercera Civil y Comercial de la Capital Federal, de la que participaron el Estado Nacional, los 600 acreedores, dos camaristas más dos síndicos del proceso. Allí se llegó a un acuerdo por el cual el Correo Argentino SA iba a pagar el 100% del crédito verificado en 2003, en quince años y con una tasa de interés del 7%.

-Según este acuerdo, ¿cuánto terminará cobrando el Estado?

-El Correo va a terminar pagando 600 millones de pesos. Los demás acreedores acordaron cobrar en 19 cuotas, pero con una quita del 20% del capital. El Estado nacional resultó más beneficiado que el resto.

-¿Qué dice de la calificación de “abusivo” que usó la fiscal?

-Hay una jurisprudencia en quiebras, que habla del abuso del deudor. Pero para eso, el acreedor debe tener bienes, y en este caso no hay bienes para ejecutar, por lo que es un “abuso abstracto”.

Y además, dijo la fiscal, el deudor está abusando del acreedor, lo que es un poco cuestionable, salvo que la fiscal diera una alternativa para cobrar. Porque el gran abuso es no cobrarle al deudor. Hemos logrado lo máximo que podíamos del deudor. El Correo Argentino SA quedó en virtual cesación de pagos y no tiene bienes.

-La fiscal sostiene que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA”….

-No, no. Correo Argentino SA es una sociedad que se armó para explotar la actividad del correo. Detrás de eso no hay nadie responsable. Si no se homologa el acuerdo, no hay manera de cobrar este crédito. La empresa Correo Argentino, producto de que el kirchnerismo le quitó todos sus bienes, no tiene nada. Si la empresa fuera a una quiebra, no tenemos a quién cobrarle.

-La fiscalía dice que el “saldo de la quita al 2033 (plazo acordado)” es de poco más de 70 mil millones de pesos. Y de unos 4 mil millones “el saldo de la quita a febrero” de este año.

-La fiscal lo que hizo fue actualizar la deuda para decir que ha habido una pérdida. Y es cierto. Ya dije que en números de hoy son unos 4 mil millones.

-¿Y cómo llega de 4 mil millones a 70 mil millones?

-Son dos cosas distintas: una es la actualización de los 292 millones de pesos que hizo la fiscalía; lo otro es un disparate que apareció en la página de Gabriela Cerruti (dirigente de Nuevo Encuentro), para decir que ha habido una quita de 70 mil millones. Es falso que hay una quita o una condonación de deuda. El perjuicio está dado porque durante doce años no se cobró una deuda que no se podía actualizar. Y el perjuicio hay que achacárselo a quienes no accionaron judicialmente para cobrar la deuda. Nosotros llegamos al gobierno y en el acto accionamos.

-El kirchnerismo dice que nunca se llegó a un acuerdo porque eran insatisfactorias las propuestas del Correo…

-Es probable. Hay constancias de reuniones para llegar a un acuerdo. La última da cuenta de un ofrecimiento de pago en 29 cuotas con un interés del 6%. Logramos mejorar eso a 15 cuotas con un interés del 7%. Dentro de las posibilidades, es una propuesta superadora, sin quita de capital y un interés razonable frente a un deudor casi fallido.

-La fiscal dice que quien firmó el acuerdo por parte del Estado (Juan Mocoroa) “debería haber contado con una autorización expresa”.

-Es el director jurídico del ministerio y él recibió instrucciones.

-¿Habló sobre este tema con el presidente Macri?

-Nunca hablé de este tema. Me pareció imprudente porque se trataba de su padre. Por lo mismo, tampoco hablé con el jefe del Gabinete (Marcos Peña). Yo tenía que cumplir con mi deber, que es cobrar la deuda, y lo antes posible.

Los hermanos y los hijos del Presidente, dueños del Correo

Según publicó el diario Clarín, a partir de una fuente del grupo Socma, Franco Macri ya no es el dueño sino que hoy los titulares de esa sociedad son tres de los cinco hijos de Franco, que son Gianfranco, Mariano y Florencia Macri; más los dos hijos de Sandra, que falleció, y los tres hijos del primer matrimonio del Presidente.

Mauricio Macri, según la versión publicada, cedió a sus tres primeros hijos (Agustina, Gimena y Francisco) los derechos políticos sobre sus acciones en esa empresa en 2008 y seis años después amplió la cesión a los derechos económicos, “dejando de tener él relación con Socma”, según la fuente consultada por el diario porteño, que aseguró que cuando el kirchnerismo les retiró la concesión del correo en 2003 perdieron las inversiones y debieron vender empresas.

Fuente: Los Andes MZA