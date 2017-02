La policía francesa evitó un "atentado inminente", dijo el ministro del interior

El un comunicado, el funcionario detalló que la operación tuvo lugar tras dos semanas de investigaciones y permitió requisar a los arrestados "explosivos en curso de fabricación".



Los arrestos tuvieron lugar en Montpellier y en dos municipios de su periferia, Clapiers y Marseillan, indicó el ministro.

La operación tuvo lugar a primera hora de la mañana en varias localidades de la periferia de Montpellier, informó la agencia de noticias EFE, que citó fuentes de la Fiscalía.



En particular, los agentes de la brigada antiterrorista encontraron 70 gramos de TATP, un potente explosivo muy inestable de fabricación casera, pero también un litro de acetona, otro de agua oxigenada y otro de ácido sulfúrico, material que puede servir para fabricar explosivos.



El TATP se usó en el reciente atentado yihadista de Bruselas, conocido también como "la madre de Satán".



Los investigadores franceses consideran que el joven estaba listo para cometer un atentado suicida, aunque en el actual estado de la investigación no saben ni cuándo ni dónde pensaba hacerlo, precisaron las fuentes.



Aunque la cantidad hallada no es suficiente para equipar un cinturón de explosivos, junto a esta localizaron acetona, agua oxigenada y ácido sulfúrico, elementos para producir más.



Esos materiales fueron detectados en el apartamento que ocupaba uno de los detenidos, Thomas, de 21 años, que los investigadores consideran que era el terrorista suicida.



También detuvieron a su novia, de 16, con quien tenía previsto casarse antes de cometer el atentado, antes del cual ella pensaba viajar a Siria, donde tendría el estatus de viuda de un yihadista, relató la televisión "BFMTV", que agregó que la menor había grabado un vídeo en el que mostraba su obediencia al Estado Islámico (EI).



Los otros dos detenidos son un individuo de 33 años, fichado por su radicalización yihadista, con contactos en Siria y considerado el tutor de los anteriores, y otro de 26, cuyo papel no ha sido determinado.



La acción se produce una semana después de que un egipcio residente en Emiratos Árabes Unidos atacara con un machete a una patrulla de militares que patrullaban en las inmediaciones del parisiense museo del Louvre al grito de "Alá es grande".



El hombre resultó herido de gravedad por los disparos de los soldados, en lo que fue el primer acto terrorista registrado en Francia en siete meses.



El primer ministro, Bernard Cazeneuve, felicitó a las fuerzas del orden por la operación de Montpellier que, dijo, "responde a la enorme vigilancia de los servicios de información franceses en la lucha contra el terrorismo desde hace varios meses".



Los arrestados pueden permanecer en detención provisional durante 96 horas, antes de que deban ser presentados ante un juez que determinará su eventual imputación.



En tanto, el Consejo Constitucional francés consideró contrario a la Carta Magna del país la ley de junio pasado que consideraba delito la consulta repetida de páginas web terroristas, una de las reformas penales aprobadas en Francia tras la ola de atentados yihadistas sufrida desde 2015.



La iniciativa de la oposición conservadora ya había sido censurada por el Consejo de Estado francés. La norma no es "ni necesaria ni proporcionada" a los fines que persigue, decidió el Consejo.



Francia se encuentra en estado de alerta máxima a raíz de una ola de atentados islamistas sufridos en los últimos años, incluyendo un mega ataque del grupo Estado Islámico contra bares, restaurantes y un estadio de fútbol en París y sus alrededores que dejó 130 muertos en noviembre de 2015.



Desde el ataque contra el semanario satírico "Charlie Hebdo" de enero de 2015, 238 personas han muerto en Francia en atentados de carácter yihadista.

Fuente: Télam