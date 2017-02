Lifschitz criticó el acuerdo del Gobierno y Correo Argentino

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, opinó sobre el acuerdo que el Estado nacional realizó con la empresa Correo Argentino (propiedad de la familia Macri) en el que accedió a una quita de 70 mil millones de pesos en el marco de un concurso preventivo, y sostuvo que este tipo de hechos "no fortalecen la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones".



"No conozco en detalle las condiciones del acuerdo, ni las cifras que se manejan, pero en cualquier caso creo que no es bueno, no fortalece la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones que un Gobierno haga un acuerdo con una empresa que tiene una relación de parentesco directo, en este caso con el Presidente", indicó.



Señaló que, de hacer este tipo de acuerdos, el Gobierno debería extremar las medidas de difusión, transparencia y comunicación pública, previas al acuerdo; "de tal manera que pudieran dar garantías de que no ha habido ningún beneficio que no corresponda, de lo contrario, siempre va a quedar la sospecha de que hubo una connivencia entre el Gobierno y la empresa.

Fuente: Cadena3