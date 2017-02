Denuncia de Nisman: imputaron a De Vido, Parrilli, Zannini y Abbona por encubrir el atentado a la AMIA

La investigación iniciada por la denuncia de Alberto Nisman, que tomó impulso este año tras el final de la feria judicial, podría tomar un vuelco impensado. Es que el fiscal Gerardo Pollicita pidió investigar qué rol pudo haberles cabido en el encubrimiento denunciado por el fiscal fallecido a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Angelina Abbona.



En la presentación original realizada antes de su muerte, Nisman había señalado entre los acusados a la ex presidente Cristina Kirchner, al piquetero Luis D'Elía, al diputado nacional Andrés Larroque y al ex canciller Héctor Timerman, entre otros.



En un extenso dictamen, Pollicita solicitó 32 medidas de prueba para acreditar las conversaciones telefónicas que "registren o hubieran registrado" los imputados desde el 1° de enero del 2011 a la actualidad desde sus teléfonos celulares, líneas domiciliarias e incluso servicios de radio.