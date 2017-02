Aretha Franklin dejará los escenarios

Tras 56 años de carrera, Aretha Franklin, la reina del soul, lanzará su nuevo disco en septiembre, producido por Stevie Wonder, al que seguirá una extensa gira que será la última. "Este año me retiro", dijo recientemente la cantante, de 74 años, a un canal de televisión de Detroit, según anunció la agencia DPA. "Seguiré grabando, pero éste será mi último año de conciertos. Ya está", añadió.

No obstante, no será una retirada total de los escenarios, sino que quizás haga "algunas cosas seleccionadas" durante la mitad del año, pero el resto del tiempo quiere aprovecharlo con sus nietos. Pero aseguró que tampoco piensa quedarse "sentada haciendo nada". "Me siento muy satisfecha respecto de mi carrera y el punto en el que está ahora", contó la influyente artista, que en 1987 se convirtió en la primera mujer en formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. En cuanto a su nuevo disco, que grabará en Detroit, adelantó que todas las canciones serán originales y con un estilo "multidireccional".