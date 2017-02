Kim Kardashian mostró la primera revista en la que apareció y nunca adivinarías cuál fue

Antes de que fuera un nombre conocido, Kim Kardashian era una chica Barbie. No, no al estilo Gigi Hadid...

No es un secreto que la estrella de Keeping Up With the Kardashians ha agraciado las páginas de más de unas pocas revistas prestigiosas.

Pero años antes de convertirse en una estrella de reality tv y una experta en alfombras rojas, Kim apareció en una publicación que muchas niñas esperaban recibir en su buzón de correos.

"Oigan, mi debut fue en la Revista Barbie 1988" compartió en Snapchat la noche del miércoles.

"Miren, amó Los Ángeles. Qué lindo", Kim agregó mientras enseñaba fotos pasadas suyas posando en Estudios Universal Hollywood y en el Paseo de la fama de Hollywood.

La publicación celebraba una "Edición especial de California" donde mostraban los lugares de moda en Los Ángeles, belleza para la playa, y estilo para la arena y el surf.

Más temprano ese día, Kim compartió otro artículo del pasado: una nota de cumpleaños de Khloe Kardashian, en su época de bachillerato.

En la nota escrita a mano, Khloe se disculpaba por un hábito muy frecuente entre hermanas: "Feliz cumpleaños. Te amo mucho. Yo sé que te molesta cuando tomo prestada tu ropa", escribió. "Pero intentaré no hacerlo de nuevo. Te amo".

Pero no hay regalo como el presente, así que Kim se está preparando para el Día de San Valentín, este próximo martes. En un Snapchat diferente, la mujer de negocios reveló algunos de los regalos que les entregará a sus amigos más cercanos.

Esperen en sus buzones de correos, señoras y señores, porque puede que lleguen corazones Kimoji de San Valentín.