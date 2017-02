Verónica Ojeda: "Dieguito Fernando es un nene normal, con problemas en el habla"

Tras el reencuentro entre Dieguito Fernando y Diego Maradona en su casa de Villa Devoto, luego de ocho meses de no verse, Verónica Ojeda habló en Intrusos y manifestó que su hijo "se fue muy contento, llegó muy contento a mi casa". Sobre la salud del niño, ya que a muchos les llamó la atención que su padre destacó que ya habla, ella comentó: "No es que tiene un problema. Dieguito va a la fonoaudióloga porque hay palabras que no pronuncia bien, pero no es que no habla bien".