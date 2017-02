Enzo Pérez no se entrenó y se reunirá con el presidente del Valencia por el interés de River

La última gran obsesión de River en este mercado de pases es Enzo Pérez. El futbolista argentino, que viste los colores del Valencia, se reunió ayer con el técnico del equipo Voro González y la charla terminó con una fuerte discusión.

El tema es que Valencia no quiere largar a quien es el capitán del equipo. Además, hace dos años el club Ché pagó 25 millones de euros por el pase del futbolista que jugó el Mundial de Brasil 2014. El sueño de River es difícil.

Lo cierto es que hay novedades. Esta mañana, Enzo Pérez no se entrenó con el equipo por molestias musculares y es muy probable que este fin de semana no juegue ante el Betis. Es raro, porque en la semana no tuvo problemas físicos.

Además, el diario deportivo AS de España informó que la próxima semana habrá una reunión clave entre el presidente del Valencia, Layhoon Chan, y el futbolista argentino.

"Enzo Pérez está cansado de todos los rumores entorno a su compromiso y sobre su futuro. Él no ha dicho que quiera irse a River, si bien, desde su entorno más cercano tampoco le han cerrado las puertas a la oferta de Enzo Francescoli", dice el diario.

Layhoon Chan está en Singapour y recién regresará a Valencia entre el martes y miércoles de la próxima semana, por lo que habrá que esperar para ver cómo termina esta historia.