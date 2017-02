LUIS CASTELLANO: " La seguridad es responsabilidad de la Provincia"

El intendente Luis Castellano, acompañado por el jefe de Gabinete, Eduardo López, mantuvo una reunión con el gobernador Miguel Lifschitz, en la que le planteó la necesidad de profundizar acciones ante la problemática de la inseguridad.



El encuentro tuvo lugar el lunes pasado en la Intendencia Municipal, previamente al acto de apertura de sobres de la licitación correspondiente a la obra de entubado del canal Norte, que ambos presidieron.



Los principales planteos que el intendente manifestó al gobernador se centraron en la necesidad de contar con más agentes en la Unidad Regional V, la unificación de la Policía Comunitaria a dicha repartición, la profundización de acciones contra los "kioscos" de drogas en los barrios y el narcomenudeo, el retorno de los agentes de Gendarmería que nuevamente volvieron a ser retirados de nuestro medio, y la creación de nuevas comisarías.



Sobre la conversación, Castellano manifestó que una vez más ha "recalcado lo que sigue siendo una de las deudas pendientes del gobierno provincial con la ciudad de Rafaela: la profundización y efectividad de la política de seguridad en nuestra ciudad", y la urgencia "de que el ministro de Seguridad de Santa Fe y los funcionarios del área trabajen con mayor intensidad en los temas que más nos preocupan a los rafaelinos".



En virtud de ello, el primer mandatario santafesino comprometió la visita del subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, quien concurrirá a Rafaela el próximo martes por la mañana.





Retorno de agentes de Gendarmería



Sobre el particular, vale recordar que a fines de 2015 el gobierno nacional retiró de nuestra localidad los agentes de Gendarmería que venían cumpliendo una reconocida labor en los barrios más conflictivos.



Luego de varios reclamos, que incluyeron gestiones conjuntas de los intendentes de Rafaela, Reconquista (Amadeo Vallejos) y Venado Tuerto (José Freyre), en las que se reclamaba el retorno de dicha fuerza y que estas ciudades tuvieran el mismo tratamiento que Santa Fe y Rosario por parte de la gobernación, se logró el retorno de dicha fuerza.



Sin embargo, poco tiempo después, varios gendarmes que arribaron a nuestro medio fueron nuevamente desplazados hacia otros lugares.



"Necesitamos que el gobierno provincial y su ministerio de Seguridad reclamen ante el gobierno nacional la vuelta de los gendarmes, porque muchos han sido retirados una vez más, y no sabemos cuándo volverán; para nosotros, la presencia de los gendarmes es muy importante en la seguridad ciudadana, y no queremos que Rafaela la pierda", enfatizó Castellano.





Más allanamientos contra la comercialización de droga



"El gobierno provincial comenzó su nueva gestión con un plan muy fuerte de allanamientos contra el narcomenudeo, pero eso se ha detenido", reconoció la máxima autoridad rafaelina. "Le he reclamado al gobernador que esas acciones vuelvan a tomar la fuerza que supieron tener en el comienzo de su mandato, porque hoy ya no se está sucediendo, y se refleja en el justo pedido de los vecinos y de toda la comunidad", subrayó.





Fortalecimiento de la Unidad Regional V



"Tenemos la necesidad imperiosa de que la Unidad Regional V cuente con un mayores recursos y sobre todo con mayor número de efectivos; la cantidad actual de agentes es similar al que había en la década de los setenta, en una Rafaela que hoy es mucho más grande, y en un departamento Castellanos mucho más poblado también", expresó el titular del Ejecutivo local. "Este es uno de los principales puntos que abordamos en la charla con el gobernador", agregó.





Mejor aprovechamiento de la Policía Comunitaria



"Por otro lado, tenemos 50 agentes pertenecientes a la Policía Comunitaria que no están bajo la conducción del jefe de la Unidad Regional V, y eso implica un desperdicio de recursos; necesitamos una conducción única para que esta cantidad de policías pueda actuar de manera más eficaz e integrada con el resto de los efectivos en toda la ciudad", explicó el intendente.





Nuevas comisarías



Sobre este tema, el jefe de Gabinete, Eduardo López, aportó: "en la reunión también la planteamos al gobernador la necesidad de sumar más comisarías, fundamentalmente en el sector norte de la ciudad, que ha tenido un crecimiento demográfico y urbanístico muy importante, y cuenta solamente con la Comisaría Nº 13".



"Dicha comisaría debe cubrir una vasta zona: desde avenida Brasil y avenida Ernesto Salva hacia el norte, incluyendo todos los barrios de Rafaela allí situados, hasta el límite con la comuna de Lehmann; y desde el límite con Bella Italia hasta el límite con la comuna de Roca", detalló el funcionario.



"Se trata de un territorio amplio y diverso, porque abarca zona residencial, zona rural y también zona fabril, con el PAER y del Parque Industrial", puntualizó.





El encuentro con Galfrascoli



"En base a estos planteos, a los que también sumé otras problemáticas, como los robos en casas y comercios y los arrebatos en la vía pública, el gobernador Lifschitz comprometió la presencia de Rolando Galfrascoli, subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, un funcionario de relevancia en la cartera de Seguridad", refirió Castellano. "Con él me he comunicado tanto ayer como hoy, y me ha confirmado que el martes por la mañana estará en Rafaela para profundizar estos temas", aclaró.



"Volveremos, entonces, a poner sobre la mesa la realidad de nuestra ciudad, porque necesitamos que el gobierno provincial aplique una política de seguridad más firme y perseverante en Rafaela", enfatizó el intendente.

Fuente: Prensa Municipalidad