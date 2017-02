Piedra libre para Dujovne: Deducir el alquiler de Ganancias es un 'engaña-pichanga'

Al final, deducir el alquiler de Ganancias habría resultado ser un vulgar engaña-pichanga. Un mamarracho el régimen de deducciones por lo que pagan de alquiler los trabajadores con relación de dependencia a los que les retienen Impuesto a las Ganancias. Este régimen excluye a los que tienen alguna participación en un título sea de lote o cochera, y hasta a los separados que se tuvieron que mudar de la casa en la que compartían escritura con su ex cónyuge. Pero la idea del Gobierno no era desgravar, sino que se inscriban los contratos y que así los dueños facturen el valor de la locación y tributen ganancias, bienes personales, etc. ¿IVA? Sí, por ahora, para los que tengan más de 3 propiedades en danza.



Especialistas del sector creen que la medida afecta la oferta de inmuebles en alquiler y encarece los precios. Infieren que el mayor costo impositivo correrá por cuenta del inquilino, lo cual para los que no estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, más que como deducción, funcionará como recargo. Para los Ceos, referencia ineludible del Gobierno, la medida significa una mejora de su remuneración porque suele incluirles el alquiler de la vivienda, que las sociedades que se lo pagan contabilizan como gasto que deducen de las ganancias.



Rascando las ollas de donde sea posible para que la reforma al Impuesto a las Ganancias que la oposición le arrebató al Gobierno en el Congreso no afecte la caja fiscal, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le echó el ojo al mercado de los alquileres, donde la AFIP estima que en el 50% de los casos no se tributó por las rentas.



Si se tomara el último relevo que hizo la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) de que en total se contabilizan 1.952.000 hogares pertenecientes a viviendas alquiladas en el país, resultaría que unos 960 mil propietarios no estarían cumpliendo con el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo con las presunciones del administrador fiscal, Alberto Abad.

Cabe recordar que uno de los cambios que introdujo la reforma del impuesto a las Ganancias aprobada a fines de diciembre es la posibilidad de deducir de este gravamen hasta el 40% del pago del alquiler para aquellos contribuyentes que alquilen una vivienda.

Según informó Abad, el sistema estará habilitado entre el 1° y el 31 de marzo de este año. Allí los contribuyentes que alquilen una vivienda única y no sean titulares de inmuebles deberán enviar una copia del contrato en formato PDF, cualquiera sea su fecha de origen. Además, en forma mensual, deberán presentar al organismo a través de internet los datos de la factura emitida por el dueño del inmueble o una inmobiliaria.

Fuente: Urgente 24