Lady Gaga responde a los críticos: “Estoy orgullosa de mi cuerpo”

“He escuchado que mi físico ha sido tema de conversación, así que me gustaría deciros que estoy orgullosa de mi cuerpo y deberíais estarlo del vuestro”, afirma sin rodeos Lady Gaga en la última publicación de su Instagram, donde tiene casi 22 millones de seguidores. Su espectáculo en el intermedio de la Super Bowl del pasado domingo fue el más caro hasta la fecha. Apareció volando desde el techo del estadio y no paró de moverse durante los 13 minutos de actuación sin dejar de cantar a la perfección.

Pero, en la era de las redes sociales, eso no fue suficiente para que la cantante se librase de las críticas de unos cuantos haters. Los comentarios más duros proliferaron en la parte final del show, momento en que la diva se desprendía del body de lentejuelas que lucía para cantar el último tema con unas protecciones de fútbol americano y la tripa al aire. “Menuda barriga cervecera” o “Gaga, cuidado que se te salen las lorzas”, fueron algunos de los mensajes que recibió la estrella y que se pueden leer en su apartado de menciones en Twitter. Incluso el diseñador Stefano Gabbana debió de hacer algún comentario despectivo —que ya ha eliminado— por el que ha terminado pidiendo disculpas en su Instagram. "Sé que es extraño, pero al final es una cosa de verdad no retocada... la verdad, la normalidad. Ayer lo criticaba, pero he pensado sobre ello y me equivocaba", escribió una de las mitades de Dolce&Gabbana.

La respuesta de la artista ha sido la de una experta defensora de los criticados por ser diferentes, sea cual sea el motivo, y la de quien, además, está en uno de los mejores momentos de su carrera. “No importa quien seas o lo que hagas. Podría darte un millón de razones para demostrar que no necesitas servir a alguien o a algo para triunfar. Sé tú, y celo infatigablemente. Eso es lo que hacen los campeones. Muchas gracias por apoyarme, os quiero”, concluye el mensaje de Lady Gaga. La intérprete no ha querido ignorar esas reacciones negativas a su actuación aunque fuesen minoritarias, ya que desde sus orígenes ha enfocado su fama a combatir el acoso escolar, y creó la fundación Born This Way (Nacidos Así) con el objetivo de ayudar a los afectados por bullying a quererse a sí mismos y aceptarse tal como son.

Los detractores de Lady Gaga no han elegido el mejor momento para meterse con ella. Su halftime show ha sido el segundo más visto de la historia con 117,5 millones de espectadores. Una cifra rotunda a la que ha seguido el aumento de la de venta de sus discos. En Estados Unidos, ha obtenido un crecimiento nada menos que de un 1.000%, con 150.000 copias descargadas al día siguiente de la actuación. Además, está arrasando con las ventas de entradas para su gira mundial y ha confirmado su presencia en la próxima gala de los Grammy,donde actuará junto a la banda de rock Metallica. En la resaca de la Super Bowl también ha desvelado que participará en el final de la novena temporada del reality de drag queens RuPaul’s Drag Race, con un cameo haciendo de jurado para delirio y éxtasis de las participantes. Respecto a los que se metieron con su abdomen, Lady Gaga ha reído la última.